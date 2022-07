Urgen señalización en un cruce del Caliero: "Esto es un caos"

"Esto es una vergüenza. El autobús para en medio de la carretera y a la hora de cruzar no hay por dónde, supone un riesgo horroroso. Aquí hay gente que teme coger el bus. Llevamos con esta reclamación al menos ocho años. Estamos desamparados". María José Rodríguez, vecina del Caliero, describe así el día a día del vecindario en la carretera de La Plata (AS-320), a la altura del cruce con los viales locales que conectan con El Caliero y San Cristóbal. Hace al menos ocho años que los residentes llevan reclamando señalización y regulación en la zona tanto al Ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento, sin éxito. A esa falta señalización se suma el intenso tráfico, sobre todo en época estival. "Y mira cómo pasan, a toda velocidad", apostilla Rodríguez.

El Partido Popular (PP) se hizo este viernes eco de esta reclamación vecinal y registrará iniciativas en la Junta General del Principado para reclamar una señalización clara que orden el tráfico y garantice la seguridad de peatones y vehículos. "Entendemos que el Ayuntamiento y el Principado deberían ser conocedores de esta situación, está claro que no habido comunicación entre ambas administraciones para poner una solución. Registraremos una serie de iniciativas, veremos qué respuestas nos dan desde el Gobierno y no descartamos impulsar una proposición no de ley para llevarla a comisión y buscar una solución urgente y avalada por los vecinos afectados", anunció la diputada Reyes Fernández Hurlé, quien incidió en el estado actual de la zona "es un caos". "Supone un riesgo para la seguridad y los peatones tienen miedo", añadió, tras acudir a la zona con el presidente del PP de Avilés, Pedro de Rueda, y la concejala Estefanía Rodríguez.