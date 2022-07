Elena Román, premio "Ana de Valle": "‘Álbum de fotos’ resume mi ciclo vital"

"Álbum de fotos" es el poemario que ha llevado a la cordobesa Elena Román Torres a recibir el galardón ‘Memorial Ana de Valle’ 2022: "Siento una alegría y una gratitud enorme porque además no son buenos tiempos –haciendo referencia a lo personal–. Que haya momentos dulces en la vida, como este premio de poesía, es bastante reconfortante y anima mucho a seguir en el camino". Román no contaba con salir premiada en esta edición: "La verdad que no me lo esperaba para nada. Además, llevaba tiempo sin presentarme a ningún certamen, así que lo hice, pero sin expectativas de nada. Es toda una sorpresa para mí y un tremendo honor".

Lo característico de su poemario es que se encuentra dividido en tres partes, una por cada etapa de su vida, infancia, juventud y vida adulta: "Está compuesto por poemas que reflejan fotografías de gente y momentos que han pasado por mi vida en cada uno de mis ciclos vitales", aclaraba la poetisa. Muchos de los textos galardonados tienen referencias y dedicatorias tanto a familiares como a amigos, especialmente a su padre: "Para la gala (por ayer), voy a leer uno de mis poemas favoritos: ‘Papá en funciones’, en honor a mi padre, quien es un superviviente nato", declaraba emocionada la autora, mientras hablaba sobre su progenitor, que está pasando por un momento crítico de salud. La convocatoria de ayer, organizada por la Asociación de Vecinos de la Luz, contó con la participación de su presidente, Manolo Miranda, que abrió la gala recitando un poema de W. Whitman; la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron, y la colaboración musical especial de Eugenia García Cuesta y su viola.