la romería más indiana de Trasona

"¡Por fin , tras dos años de parón, ha vuelto nuestra querida comida de Indianos!", exclamó Fabiola Ramos ayer durante la celebración de las fiestas de San Pelayo. El parón por covid había suspendido las celebraciones los años anteriores. Una festividad en la que tanto vecinos del concejo, como de alrededores, disfrutan asistiendo para compartir, conocer nuevas personas, charlar y bailar luciendo sus mejores galas al estilo más indiano. "Nuestra tradición es la siguiente: mi familia y yo cogemos nuestras toallas de campo, y las extendemos en el ‘prao’. Sé que es diferente, porque el resto de personas se sienta en las mesa a comer, pero a nosotros nos gusta hacerlo así. Sentimos que es la forma en la que los antiguos indianos lo hacían", explicó Fabiola Ramos, satisfecha por poder recobrar esta tradición junto a sus amigos y familiares.

Uno de los platos fuertes de esta fiesta no es únicamente la empanada de atún, la tortilla de patata o el bollo ‘preñao’. Lo que más fervor causa entre los asistentes es la gran romería que se crea. Así lo confirma Ana Merino García, quien esperaba con emoción la hora del baile: "Yo vengo a pasármelo bien y a disfrutar pero sobre todo a bailar, es justo a lo que estoy esperando ahora mismo. Quiero que enciendan los micrófonos y que comience la música. Aunque de momento, también estoy esperando a que me salga un a pareja de baile interesante que me quiera acompañar".

No obstante, Merino acudió acompañada de dos de sus amigas más veteranas en esta festividad: Ana María Fernández y Mariluz Pérez Garrido. Este trío de amigas avilesinas y exprofesoras del Instituto de Corvera, confirmaron que echaban de menos la celebración. "Es una comida de fraternidad a la que tenemos mucho cariño, además han sido tantos años trabajando en Corvera, que volver para eventos como este es una maravilla", sentenció Mariluz Pérez Garrido. Por su parte, Ana María Fernández quiso resaltar otro aspecto fundamental de la temática, el vestuario: "Me encanta ver que todos vamos vestidos con atuendos del mismo corte. Hay conjuntos muy logrados y nosotras hemos conseguido nuestro ‘look’ tirando de fondo de armario y la verdad que vamos estupendas".

En la cita de ayer también había mucha gente nueva que se animó a vivir la experiencia de una comida de Indianos. Es el caso de Elena Ramos: "Soy primeriza en esta fiesta y me fascina el ambiente, muy bonito y familiar. Con un código de vestimenta de diez. Este verano he ido enlanzando varias fiestas atraída por mis amigas y esta se lleva la guinda del pastel", señaló.

Para hoy, lunes, 1 de agosto, y como cierre a las fiestas de San Pelayo, habrá juegos infantiles a las 17.00 horas, seguido de un partido de solteros contra casados a las 18.00 y la entrega del bollo para socios junto al gran festín a las 20.00 horas. A las 22.00 horas, será el "baile del limón" y a las 22.30 horas la entrega de premios.