Los cursos adquieren vocación viajera: próxima parada, Luanco

El presidente de los cursos de verano de La Granda, Benigno Pendás, anunció en el transcurso de la inauguración de la presente edición que el seminario de economía previsto para los próximos días 3 y 4 se desarrollará en una sede inédita: el Museo Marítimo de Asturias, ubicado en Luanco. El novedoso "espíritu viajero" de los cursos pudiera no quedarse ahí, pues Pendás adelantó que la intención de los organizadores de la escuela de verano es visitar más localidades asturianas –si no este año, en ediciones futuras– al objeto de llevar la actividad académica a nuevos lugares. La pretendida realización de cursos esporádicos fuera de Gozón y Avilés no comprometería, según aclaró Pendás, ni el fuerte vínculo que La Granda tiene con Gozón –el concejo donde todo empezó– ni con Avilés, el municipio que ahora acoge el grueso de la programación.