El Festival de La Grapa, un imán para los amantes de la música negra

El Festival de La Grapa está entre los cinco mejores de España y los quince del mundo dedicados a la música negra, el soul, el blues, el funk, afrobeat, R&B o jazz. De ahí que cada año congregue a más público tanto asturiano como llegado de otros puntos del país. El "gancho" es un cartel de lujo, que este año tiene como superprotagonista a Carlton Jumel Smith: "¡Prometo que vamos a dar un gran espectáculo! A todos mis amigos en España, ¡vengan y pasemos un buen rato funky!", animaba el músico en sus redes sociales a pocos días de aterrizar en Avilés.

Además de Smith, por La Grapa, que regresa al parque del Muelle, desfilarán los asturianos "The Soulers" (viernes, 21.00 horas), Vanessa Collier (viernes, 22.15 horas), JP Bimeni (viernes, 23.45 horas), que ya estuvo en la edición de 2018 y ahora regresa consagrado como estrella del soul o "Travellin’ Brothers" (viernes, 01.15 horas).

El sábado comenzará la noche con Alber Solo (21.30 horas) y seguirá con Alexis Evans (22.45 horas), soul fresco con apoyo en algunos apuntes de jazz. Carlton Jumel Smith se subirá al escenario pasada la medianoche y el broche llegará con "The Lehmann’s Brothers", para terminar bailando.

El sábado habrá también una sesión vermú con un taller sobre la historia del ska dirigido a niños y no tan niños. Será las 13.00 horas. El domingo la sesión de mañana será con "Akin & The Afrobeat Brothers", llamados a estar en el cartel principal el año que viene. El recinto del festival en el recién remozado parque del Muelle se complementará como cuatro puestos de comida con terraza, zona "chill out" o un pequeño mercadillo.

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, valoró ayer la continuidad de este festival que nació hace siete años y, desde entonces, no ha dejado de crecer aunque en los últimos tiempos se debió adaptar a las condiciones pandémicas. "Es un referente que además llega a público de todas las edades", manifestó. Con Alonso estuvo presentando el cartel Víctor Velasco, codirector de La Grapa Black Music Festival, que destacó el trabajo que hay detrás de un encuentro musical de estas características. El acceso a todos los conciertos es libre y gratuito.

"Desde distintos rincones de Europa se están fijando en nosotros, que no dejamos de crecer", señaló Velasco, quien agradeció la colaboración de las distintas manos en el Festival, entre ellas las de Maxi Mendía, que hará de maestro de ceremonias entre concierto y concierto.