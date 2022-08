«Siempre canto, me ayuda a respirar»

Rosa López (Granada, 1981) comenzó en la música en su adolescencia como vocalista principal de varios grupos.​ En la década de los 2000 adquirió fama como artista al ganar la primera edición de «Operación Triunfo».​ Luego, representó a España en el Festival de Eurovisión 2002 y obtuvo la séptima posición con «Europe’s living a celebration», canción que se convirtió en su primer éxito musical. En 2002 grabó su álbum debut, «Rosa», que llegó hasta el número uno.​ Su segundo disco fue «Ahora». En los ejercicios siguientes continuó en los primeros puestos de las listas de éxitos. Rosa López actuará en la noche inaugural de «Luanco al mar» en un recital junto a Nando Agüeros.

–¿Cuál es su relación con el norte de España, especialmente con Asturias?

–El norte me tiene completamente enamorada, y no solo de sus parajes y su gente. Estoy enamorada de la gastronomía, del verde, de las costumbres que hacen reminiscencia a mi infancia. Y, como no, el corazón que me tiene anclada a estos lares.

–¿Cuál es su sentimiento hacia el público asturiano?

–¡De amor!

–¿Podría contar alguna anécdota entrañable o graciosa de conciertos pasados?

–Tendré que volver de concierto para crear nuevos recuerdos, porque ahora es cuando más los disfruto.

–¿Qué es lo que más disfruta cuando está de gira o en sus conciertos?

–Pisar fuerte de nuevo el escenario y sentir el calor de la gente y las nuevas sinergias después de haberlo pasado todos tan mal.

–¿Qué es lo que le inspira en el momento de la creación de sus proyectos musicales?

–Lo que más… el amor incondicional a las personas y a la vida. Siempre canto porque me ayuda a respirar. Elvis decía: «Lo que no puedo contar, lo digo cantando».

–¿Como ve la industria musical en este momento?

–En un momento crucial, donde más que nunca podemos disfrutar de una fusión de sonidos, culturas y géneros… creo que es el mejor momento para la música. Hoy en día también une fuerza el avance tecnológico, haciendo que nuestros sentimientos lleguen a más rincones. Tal vez no sea el momento más idóneo para los conciertos, debido a «míster covid-19» pero nos hemos vuelto exigentes y cuidadosos los unos con los otros. Espero que los cambios que aún quedan por venir sepamos encajarlos con paz, unión, humor y resiliencia.

–¿Cuál diría que es la lección más valiosa que ha adquirido a lo largo de su carrera profesional?

–No dejar que nadie borre tu esencia interior, y pisar siempre sobre suelo firme. Eso es lo más importante por encima de todo. Quererse y no querer mal a nadie.

–¿Cuáles son sus proyectos actuales y futuros?

–«Esa belleza» contiene nuevo videoclip, donde además por primera vez he podido contar con mi madre para la grabación, y me tiene emocionada. En mi futuro más próximo, este octubre, saldrá un nuevo tema, «Puertas abiertas», donde pongo en valor las señales que la vida nos da y que a veces no vemos. Este año viene cargado de proyectos que se suman a esta gira que en 2023 seguirá de una forma aún más poderosa. Además preparando la temporada de invierno también por si puedo dar alguna sorpresa especial a mi público. ¡Ah! Y un noveno álbum de estudio que también verá la luz.