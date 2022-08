"La muralla y el palacio de Camposagrado son una lección de historia de Avilés al aire libre"

El historiador Juan Carlos de la Madrid es el autor del argumento de las "Leyendas del casco histórico" que pondrán en escena "Factoría Norte" este agosto en las calles de la ciudad. Tras el estreno en el Ferrera, este jueves podrá verse, ante el palacio de Camposagrado "El marqués que se comió la muralla".

–La primera leyenda tenía que ver con el Camino de Santiago ¿va esta en la misma línea?

–No. Ésta, aunque es de la misma calidad o intención, recorre su propio camino. Se centra en otro período histórico distinto. En el Avilés de la Edad Moderna, más o menos entre los siglos XVII y XVIII, en el momento en que se construían palacios y calles porticadas que dan hoy la mayor personalidad al centro histórico de la villa.

–¿Será un formato diferente?

–Quienes hayan visto la primera podrán ver la continuidad de algunos personajes y, sobre todo, de la historia. La primera estaba referida al primer momento importante de Avilés como villa: la Edad Media, en la que despegaba el puerto con el alfolí de la sal y algunas incursiones de peregrinos jacobeos. Y la de mañana corresponde al segundo momento de crecimiento urbano, así que, quienes vayan siguiendo las leyendas, irán siguiendo también el crecimiento de la historia urbana de Avilés.

–¿De qué forma?

–En su título está el sentido de todas las representaciones de las leyendas: personajes muy locos que hacen y dicen cosas muy ciertas. Porque todo lo que aquí se cuenta, para eso me ha llamado a mí "Factoría Norte", es cierto, tiene rigor histórico. Sucedió alguna vez, pero está contado por personajes que, en unos casos existieron, en otros no y, en algunos, incluso no pudieron existir jamás. Pero todos trabajarán para contar, con una sonrisa, la historia de Avilés.

–¿Podría adelantar el argumento?

–No se puede porque hay que dejar lo bueno para la función, pero las pistas principales están en el título: es una historia que tiene muralla y tiene marqués. La muralla es la de Avilés y el marqués el de Camposagrado. Y, siendo éste el marqués, también tiene palacio. Un palacio espléndido que es donde se va a hacer la representación. Lo que pasa a partir de entonces ya no lo puedo avanzar sin destripar la función, pero sí puedo decir que es interesante y, sobre todo, muy divertido.

–Hábleme de los personajes.

–Los principales son de piedra: la muralla y el palacio, de los que se contarán detalles que no son del dominio público, y con los que se puede aprender una lección de historia de Avilés de la forma más amena y con el mejor aprovechamiento imaginable. El resto de personajes son de carne y hueso. Un montón. Los principales, los que llevan el peso de la trama, existieron, aunque Avilés los haya olvidado, y, con respecto a otros, para dar con ellos habría que contratar a Iker Jiménez o, tal vez, a una buena médium.

–¿Cómo se las ha arreglado un historiador para meter la Historia en una trama teatral?

–Aunque mi oficio no es ése, no es la primera vez que lo hago, llevo décadas divulgando la historia de Avilés en toda clase de formatos. En principio me llamaron para hacer el argumento, pero me fue gustando la tarea y lo desarrollé de forma que acabé escribiendo casi todo el texto y los personajes. Luego Borja Roces y Ángeles Jiménez añadieron algunos personajes y escenas para adaptar definitivamente el texto a su idea de la representación. Así mi trabajo, sin dejar de tener el rigor de un historiador, pudo convertirse en texto teatral.

–¿Qué se encontrarán los espectadores mañana?

–Historia, leyenda, diversión, entretenimiento y mucha risa. Todo gracias al brillante elenco y la lujosa producción de "Factoría Norte", comandada por Carmen Gallo, y reforzada en este caso por el centro de danza de Teresa Tessier. Sucederá delante de la fachada de Camposagrado, iluminada de forma espectacular, como nunca se ha visto, una escenografía que ningún teatro podría conseguir. El espectador estará envuelto por la Historia y se meterá dentro de una leyenda. No hay que perdérselo.