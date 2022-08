Todo vendido para ver a Ara Malikian

El violinista libanés y afincado en España Ara Malikian será el encargado de poner el broche de oro al festival «Luanco al mar», que se desarrolla a partir del jueves en el muelle viejo de la capital gozoniega. El concierto será el domingo a partir de las 21.30 horas. La organización ha vendido ya todas las entradas (unas 1.400) para este recital. Es tal el interés en asistir a este espectáculo en plena bahía de Luanco que los cincuenta boletos extra que salieron el lunes a la venta fueron adquiridos en pocas horas.

El concierto forma parte de la gira de presentación de su último trabajo «Ara». Según el violinista, su nuevo tour es «el resultado de ver crecer» a su hijo. «Es el resultado de mi crecimiento a su lado, son todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre», señala el violinista que hace años, en 2014, ya emocionó a los luanquinos con un espectáculo en la Torre del Reloj.

Malikian actuará el domingo como cierre a un festival que llenará el muelle viejo de música. Todo comienza el jueves con un espectáculo de Nando Agüeros rodeado por cantantes asturianos; el viernes habrá una fiesta homenaje a los años ochenta y noventa con «La Guardia», Javier Ojeda, Javier Andreu y Fernandisco; y el sábado será el turno del monologuista Joaquín Pajarón.