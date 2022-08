"Estamos en el ahora o nunca de la innovación", alertan en La Granda

"Estamos en el ahora o nunca de la innovación. Como se nos pase este tren vamos a tener un período largo de lamentos". Esta es la conclusión a la que llegó el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, José Molero, ayer en la primera jornada del seminario "Innovación y competitividad en la empresa española: realidades, reformas y soberanía tecnológica" incluido en la edición número cuarenta y cuatro de los cursos de La Granda y que, de manera excepcional, sigue hoy por la tarde en el museo Marítimo de Asturias, en Luanco.

La innovación en España, según Molero, no está en sus mejores momentos. "Nuestra actividad no es la más descollante, pero, paradójicamente, abarca todos los campos. Hay de todo, tenemos de todo. Pero la actividad investigadora haría falta que se multiplicara por mucho. Tenemos de todo, pero haría falta que fuera más: más tamaño, más músculo", explicó el catedrático. "Esto lo está haciendo todo el mundo, no sólo España", aclaró el experto.

"Hay que superar esas lagunas de menor producción, ese temor a si investigo, no produzco; porque no es lo mismo usar la tecnología que crearla", destacó. "Internet es ya fundamental, pero hay muchos más campos: la inteligencia artificial, de las máquinas de aprendizaje, de las impresoras 3D... no es sólo conectarse a internet. Internet es una herramienta potentísima, pero nada más. Vamos a ir a los ordenadores cuánticos", continuó el profesor.

Molero señaló dónde está la mayor dificultad de la innovación "para evitar que sea flor de un día". A juicio del catedrático, es fundamental "crear una masa crítica que se vaya autorreponiendo y, poco a poco, ir creciendo". Remarcó lo que considera peligros: "Si ahora, con los fondos europeos, hacemos muchos planes y terminamos con ellos, con los fondos, ¿qué hemos logrado?". Añadió a este respecto: "Todo el mundo quiere hacer todo con los fondos europeos. ¿Y cuándo se acaben? Si tú no has creado una estructura propia que sea autosuficiente lo que has hecho es perder la gran oportunidad de tu vida. Si estos fondos los utilizas para crear estructuras que se retroalimenten, crezcan y, dentro de diez años vuelen solos, entonces sí, entonces es maravilloso. Pero todo el mundo pide", se lamentó el catedrático.

El catedrático de Economía Aplicada explicó que, según su criterio, es "perfectamente justificable" que las administraciones públicas apoyen la investigación y el desarrollo. "El problema es cómo evitar la cultura de la subvención, cómo evitar que haya empresas que vivan de eso". Admitió que la ayuda pública se desarrolle "en una fase, en la de partida; eso es bueno, es maravilloso". Pero, reconoció Molero, "no siempre ocurre así" porque algunas empresas "se acostumbran tanto a las subvenciones que ya no saben vivir sin ellas". Esta circunstancia, subrayó el experto, es lo que "hay que evitar".

"En innovación, si no hay ese compromiso de las empresas –hay muchas que lo tienen– mal vamos. Lo que pasa en este país es que este compromiso es menor que en otros países. Nuestro problema es saber cómo hacer para ponernos al nivel de los mejores". Porque aún no lo ha logrado. Aseguró Molero "en el continente, España está en el puesto 16 o 17 de la Unión Europea", concluyó.