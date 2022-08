El Ayuntamiento de Soto del Barco está dispuesto a reacondicionar el campo de fútbol de El Quintanal, ubicado en la capital del concejo. Así lo defiende el alcalde, Jaime Menéndez Corrales, en el caso de que el Club Deportivo Soto del Barco lo desee. Otra cuestión es la instalación de hierba artificial en ese terreno de juego. "El Ayuntamiento no dispone de medios para afrontar esa obra, que supone entre 350.000 y 400.000 euros, una cantidad inasumible para un concejo como el nuestro; por eso pedimos ayuda al Principado, pero siempre nos encontramos con una negativa", asegura el regidor.

Estas palabras vienen al caso después de que el club sotobarquense no tenga ya equipos para jugar en categorías de fútbol 11 ni de fútbol 7 "porque los campos del concejo no están en condiciones de ser usados". El PSOE también reclama la reparación de esos terrenos y Menéndez Corrales tilda de "vergonzoso" que los socialistas del concejo "no hagan autocrítica del comportamiento del Gobierno regional de su partido" sobre las múltiples ocasiones en las que el Ayuntamiento ha solicitado al Principado una subvención para la construcción del campo de hierba artificial. "Es de un cinismo total", concluye el regidor sotobarquense.