"Una democracia plena reconoce las víctimas de ambos bandos necesariamente", dice Enrique Moradiellos

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y es, además, miembro de número de la Real Academia de la Historia. Participó ayer en el seminario "Sir John Elliott en el contexto del hispanismo británico" incluido en los cursos de La Granda que este año llegan a su edición número cuarenta y cuatro.

–Hubo un momento en que la historia de España la tenían que enseñar señores ingleses.

–Hubo un momento en que los hispanistas extranjeros –franceses, británicos, americanos, incluso italianos– hacían mejor la Historia que la que se podía hacer en España, que era con dificultad. Por la ausencia de las dos garantías que precisa: la seguridad jurídica y el acceso a las fuentes. Las condiciones políticas de España –con una dictadura que limitaba las opciones políticas y, además, era muy secretista– hacían difícil desarrollar la labor del historiógrafo. Por eso el gran momento de los historiadores hispanistas es precisamente el franquismo.

–Ahora se está discutiendo precisamente sobre los secretos oficiales.

–España en esto ya no es una excepción porque sí que lo era con la ley de 1968; con la nueva, no. Con la nueva ley sigue los ritmos y las normas de, prácticamente, todo nuestro entorno. En Gran Bretaña existe la norma de los cincuenta años para alto secreto. No es sensato que la documentación que afecta a la seguridad del Estado o a la seguridad de las personas pueda estar al alcance de cualquiera sin unos plazos que puedan permitir la supervivencia. Lo que introduce la nueva ley es algo que no existía en el franquismo: una clasificación como se hace en el resto de Europa de documentos que pueden ser restringidos, confidenciales, secretos o de máximo secreto y a cada uno de ellos se les da un plazo que antes, con la ley de 1968, era ilimitado –podía ser de trescientos años–, pero ahora son, como máximo, de cincuenta. Revisables. Porque ahora hay una autoridad que tiene que vigilar la clasificación de los documentos llegado el momento. Esto es lo normal. No es sensato que si usted acaba de terminar la carrera cualquiera pueda entrar a ver sus calificaciones. ¿Por qué? ¿Para saber si yo estudié bien, mal o regular? ¿Que tuve beca o no la tuve? ¿Qué importa eso?

–Pero si hay que investigar a un presidente como Negrín, como hizo usted...

–Ahí está. Cincuenta años es un plazo que se utiliza de manera universal en las democracias para saber qué pasó con la seguridad de que lo que pasó no afecta a sus protagonistas. Llegado este momento se revisa si ha muerto el confidente que dio la información o si la situación que generó un riesgo para la democracia ha pasado. En la clasificación restringida estamos hablando de cuatro años. Los presidentes norteamericanos tienen, cuando dejan el cargo, cuatro años para organizar sus papeles. A partir de entonces tienen derecho de veto hasta, me parece, doce años. Y, cuando se cumple ese plazo, todo es abierto salvo que se ponga en riesgo la seguridad del Estado o de personas, caso de un diplomático que actuó como confidente.

–Este tipo de secretos de los que venimos hablando, ¿son pieza mayor para historiadores o para periodistas?

–Depende del interés de la investigación. La clasificación de la documentación afecta a la investigación policial, a la periodística y a la historiográfica o humanista. Un sociólogo, un demógrafo que tenga interés en ver cuántos murieron o no y de qué en tal momento. Estamos hablando de un interés cívico. No es solo para historiadores o para periodistas. Es para todo el mundo. El acceso a la información es una garantía de control de las actividades, de los comportamientos, de conocimiento de la verdad de las cosas. ¿Cuánta gente murió realmente de covid el año tal? ¿Qué efecto ha tenido el cambio climático sobre la muerte de personas mayores de 65 años? ¿Cuál fue la demografía que se interrumpió por muertas violentas o por inanición en la Guerra Civil? La verdad de estos conocimientos depende del acceso a la información. La información, a veces, no lo da todo. Porque se perdió. Porque no se recogió. Pero, al menos, podemos acceder. Era exigida una ley que actualiza el acceso a la información como garantía de control y de acceso a la veracidad de las cosas. Estoy encantado de que la hayan hecho. Lo peor era estar en esa incertidumbre jurídica de que una documentación está clasificada en el año 1968 y no sabes cuándo se va a revisar. ¿Va a durar trescientos cincuenta años? Eso no tiene sentido.

–Si sucediera así solo podríamos estudiar a Carlos II.

–Y eso, con suerte. De todas manera siempre va a haber secretos porque los secretos son una convención de la vida social. La gente no actúa igual cuando una cámara te está grabando en todo momento a cuando no lo está. Si fuéramos cristalinos, esta sería una sociedad de ángeles. Y menos mal...

–No le termina de gustar la propuesta de reforma de la enseñanza de la Historia.

–No me gusta porque la nueva programación desmenuza los proceso históricos en partes yuxtapuestas: por aquí viene la Economía, por aquí la Política... Este desmenuzamiento rompe la esencia de la Historia: la diacronía, la mirada conjunta. Este tipo de economía va ligada a este tipo de cosmovisión cultural, a estas fórmulas políticas, a este nivel demográfico. Una visión diacrónica de qué es la Edad Moderna, qué fue el período republicano, por ejemplo, no admite este tipo de taxonomía. No sirve estudiar la historia económica por este lado y luego estudiar la política... Todo está ligado. En una crisis económica, los factores políticos ayudan a solucionarla o a agravarla. Un hombre hambriento en los años treinta es un hombre muy descontento, no es un hombre tranquilo, no es el hombre del Seat 600 de los años sesenta. Si haces esto, rompes la mirada histórica, que es la que da sentido a la evolución de las formas de las sociedades humanas.

–La ley de memoria democrática reivindica a la víctima.

–Eso ya está codificado. La víctima es aquella persona que sufre un daño ella, personalmente, o su entorno más cercano, como resultado de una acción política en la cual no tiene particular interés o responsabilidad. No es una víctima un soldado que muere en combate. Es una baja. Víctima es la madre de aquella persona que fusilan, golpean, expulsan de su país. Y lo es por su parentesco, no por lo que ha hecho. Víctimas en la Guerra Civil hubo en los dos bandos. Unos fueron más reconocidos que otros, sin duda. El franquismo ganó y honró a sus víctimas y las otras tuvieron que aguardar mucho tiempo la reparación. Una democracia plena reconoce las víctimas de ambos bandos necesariamente. En Polonia hay víctimas de la ocupación nazi y el régimen comunista las honró porque eran las suyas, pero ahora lo que pide es reconocer a las víctimas del poder comunista que se implantó. Pero esto no significa que no se reconozcan las anteriores. Todas las leyes de usos públicos de la historia, o son muy consensuadas o tienen fecha de caducidad.