Triplete festivalero en la comarca de Avilés

Música "negra" y hits de los años 80, el violín de Ara Malikian y el trueno de voz de Nando Agüeros, surf y concienciación ambiental. Todos esos ingredientes se fundirán en una coctelera este fin de semana en la comarca avilesina. Avilés acoge su festival de música negra, "La Grapa", la capital de Gozón hace lo propio con "Luanco al mar" y Salinas organiza el "Surf, Music & Friends". Cada cita tiene su identidad y su público y entre todas conforman un variado programa lúdico que empieza hoy.

El festival castrillonense es el más completo y variado. El programa cuenta con más de sesenta actividades entre entre talleres deportivos, competiciones, conciertos, proyecciones, actividades infantiles y juveniles y talleres orientados al respeto al medio ambiente. Y como hilo conductor, el surf, con actividades con el alumnado de las escuelas de surf, clases magistrales, una competición oficial de surf adaptado y encuentros con deportistas. En el plano deportivo habrá, además, muestras de jiu jitsu, yoga, zumba o skate. En el plano musical actuarán "Wolffather" el viernes, "Tarik Rahim" el sábado, "The Manueles" el domingo. Además pincharán los dj’s Dani Stylo, Kini González o Mosk Selektor. También habrá mercado, food trucks y un "punto lila".

En Luanco, sonará la música hasta el domingo, salvo el parón del sábado que actuará el monologuista Joaquín Pajarón. El festival "Luanco al mar" comienza esta noche a las 21.30 horas con un concierto especial de Nando Agüeros acompañado por amigos asturianos (Mina Longo, Chus Pedro, Fran Juesas, Pipo Prendes, "Los Berrones", Anabel Santiago) y la granadina Rosa López. Mañana toca una noche dedicada a la discoteca "Valparaíso" y a los años ochenta y noventa con actuaciones de "La Guardia", Javier Ojeda, Javier Andreu y todo dirigido por "Fernandisco". El sábado llegará el humor de Joaquín Pajarón y el domingo, el violín de Ara Malikian. Todo en el muelle viejo de Luanco.

El soul, el funk, el blues y esos estilos situados bajo el paraguas de la llamada música negra se darán cita en el parque del Muelle de Avilés. Habrá presencia de grupos nacionales e internacionales desde el viernes por la noche al domingo por la mañana. Abrirán los asturianos "The Soulers" (viernes, 21.00 horas), seguirán Vanessa Collier (22.15), JP Bimeni (23.45 horas) y cerrarán la primera noche "Travellin’ Brothers" ( 01.15 horas). El sábado comenzará la noche con Alber Solo (21.30 horas) y continuará con Alexis Evans (22.45 horas), soul fresco con apoyo en algunos apuntes de jazz. Carlton Jumel Smith se subirá al escenario pasada la medianoche y el broche llegará con "The Lehmann’s Brothers". Todos prometen música para no parar de bailar. La sesión vermú del sábado será un taller sobre la historia del ska a las 13.00 horas y el domingo, a la misma hora, la sesión estará amenizada por "Akin & The Afrobeat Brothers".