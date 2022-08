El gasto empresarial en innovación cayó un 11,9% el año de inicio de la pandemia

"En innovación no hemos avanzando lo suficiente, ni suficientemente rápido. Hace falta un cambio cultural de las empresas", defendió ayer el presidente del Foro de Empresas Innovadoras, Luis Fernando Álvarez-Gascón, en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, sede de la segunda sesión del curso de La Granda "Innovación y Competitividad de la Empresa Española". Según expuso, el porcentaje de innovación en las empresas "es muy poco", del 22,6%. Ese porcentaje baja al 12,6% en el caso de la innovación de producto y se sitúa en el 19,9% en la de los procesos de negocio.

El experto expuso que la I+D genera un tipo de conocimiento que se aplica, o no, en innovación e incidió en que hay dificultades para medirla. Echó mano de un estudio de Juan Mulet de 2019 para poner cifras: la estimación del gasto total en actividades innovadoras fue de 19.390 millones de euros, el 1,56% del Producto Interior Bruto (PIB). Pero la evolución no es halagüeña: el gasto en actividades innovadoras descendió un 11,9% en 2020 –año del estallido de la pandemia– y se situó en 17.074 millones de euros en España.

Álvarez-Gascón puso el foco en que más del 90% de toda la inversión en I+D en el mundo se concentra en solo 2.500 empresas. Lideran el ranking Alphabet, Huawei, Microsoft, Samsung, Apple, Facebook, Volkswagen, Roche, Intel, Johnson & Johnson, Novartis y Toyota. En el caso de España, encabezan el listado Banco Santander, Telefónica, Amadeus, Grifols, Iberdrola, Indra Sistemas, Acciona, Repsol, Almirall, Gestamp, ACS, Ferrovial, Pharma Mar y Red Eléctrica.

"Existen barreras a la innovación", señaló el experto. Se refirió, entre otras, a barreras de coste o financieras, de conocimiento (formación de empleados, desconocimiento de tecnologías y mercados, acceso a socios), de mercado (por la incertidumbre de la demanda y la dificultad de acceso debido a las empresas establecidas) y de regulación o legislación. "Hay que entender la posición de la empresa, y la innovación es una entre mil cosas. Es fundamental que la innovación se incorpore a la competitividad de las empresas a un alto nivel", aseveró. Y aunque reconoció que "aún queda mucho camino" por recorrer, "se van dando pasos" y "se ven brotes verdes". "La empresa tiene que ser una fábrica de innovación, hay estrategias, metodologías y herramientas. En España se crean muchas empresas, pero con bajo nivel tecnológico. Hay que atraer más empresas a la innovación, pero sería un error que fuera hacia la I+D. No creo que sea el camino para todo. No he visto un laboratorio en ningún hotel del mundo. No toda la innovación se basa en I+D", opinó.