"Hacemos soul sin purismos"

Sonsoles Rodríguez Granda es la teclista de "The Soulers", una banda de Gijón que comenzó a dar sus primeros pasos en 2018 y al año siguiente editó su primer disco. Luego llegó la pandemia. Este grupo será el encargado de abrir el festival de música negra, "La Grapa", que vuelve al parque del Muelle tras su mudanza a la pista de La Exposición durante los años de crisis sanitaria por covid. Rodríguez Granda tiene formación como pianista clásica, creció con Mozart y Beethoven, entre otros compositores; sin embargo ahora se deja llevar por los sonidos más souleros. Esta conversación telefónica se desarrolló el miércoles por la mañana. Su concierto comienza a las 21.00 horas.

–¿Qué supone abrir el festival en su regreso al parque del Muelle?

–Es un reto para nosotros y también una responsabilidad. Teniendo en cuenta los grupos que tocan después, tenemos mucha emoción. Queremos tocar, obviamente, pero también estamos pensando en bajar del escenario y disfrutar del resto de conciertos (ríe).

–No solo de soul vive el ser humano cuando se habla de música negra, observo que "The Soulers" toca más estilos...

–En el primer disco hicimos una especie de homenaje a diversos estilos norteamericanos de distintas épocas. Sin embargo, recientemente editamos un EP con más soul. En directo, somos un tanto eclécticos. Hay, además, dos temas del disco a los que les daremos una vuelta y haremos versiones de nuestras propias canciones.

–¿Qué significa para usted la música negra? Todo ello teniendo en cuenta que estamos en un festival del género.

–Es un universo muy amplio. Soul, funk, jazz... Todo viene de la misma raíz, el blues se abre en distintos caminos, todas ellos tienen un germen común y todos los estilos tienen conexión.

–Y para más datos, en "The Soulers" son todos blancos...

–Nuestro guitarrista, Gus, toca en "Blues & Decker" y siempre ha tocado música de este estilo. Yo vengo del mundo de la clásica, y después del rock y el heavy, de ir vestida de negro y con cadenas. Eso sí, siempre escuché desde "Iron Maiden" a la cantante de jazz Billie Hollyday. Nuestra música parte de buenas cantantes, cada uno tiene raíces diferentes –musicalmente hablando–, eclécticas pero confluimos todos a la hora de hacer en la música negra.

–¿Qué referentes musicales tienen dentro del amplio mundo del soul? Si pienso en soul, pienso en Aretha Franklin y en Otis Redding, que son como mamá y papá...

–Por supuesto y Amy Winehouse, que es algo más actual. También Imelda May... Buscamos que se luzca la voz. No hay solos de ningún instrumento, solo del saxo, como es normal, para eso está. En los viajes escuchamos mucha música, tenemos una playlist de Spotify en la que van sonando los clásicos del género, Marvin Gaye... Creo que hay que ir cambiando ya esa lista (ríe).

–El grupo se basa en los clásicos pero toca sus propios temas...

–Eso es, hay que darle continuidad al estilo, pero alejarse de los purismos. Nuestra música siempre admite cosas novedosas, hay que arriesgar. Tenemos un tema que es una canción latina y metemos hasta coros de doo woop.

–Y pese a todo, ¿caerá alguna que otra versión en el concierto del viernes –por hoy–?

–Las versiones son como un caramelín. Tenemos un concierto de una hora por delante y nuestro repertorio es para algo más, tendremos que ajustarlo. Seguramente tocaremos "Full in Love" de Tina Turner y "I Wish" de Stevie Wonder y alguna que otra sorpresa que no voy a desvelar.

–Son de Gijón, asturianos, seguro que ya conocen este festival de música negra de Avilés. ¿Ha venido alguna vez como público"?

–Recuerdo el concierto de Daddy Wilson del año pasado, fue alucinante, estaba lloviendo y a la gente le daba igual, nos lo pasamos muy bien igual.