El cofundador de Tierra Astur prevé un "otoño negro" para su sector por la subida de precios

Celso Suárez Junco es socio fundador de Tierra Astur, una popular cadena asturiana de sidrerías con siete sedes, y ayer recibió en Salinas el premio "Manzana Buena Mesa de la Mar", que concede la cofradía gastronómica Buena Mesa de la Mar por la promoción de la sidra y los productos asturianos, como destacó el presidente de la entidad que le entregó el galardón, Vicente Quintanilla. Suárez Junco tuvo tiempo para hablar de la situación actual de la hostelería que, tras la pandemia, ha comenzado a levantar cabeza pero se ha encontrado con alguna que otra traba. "El sector se va recuperando poco a poco, pero ahora nos encontramos con precios al alza en la energía y en los productos", señaló el hostelero, que agradeció el galardón porque, precisamente, "la recuperación de los productos asturianos fue una de las bases más tenidas en cuenta a la hora de fundar la empresa". "Uno de nuestros objetivos es que los asturianos sepamos y conozcamos la calidad de nuestros productos; por eso recuperamos esa esencia, la promocionamos y la ponemos en valor".

El cofundador de Tierra Astur habló también de turismo y de la afluencia de visitantes a la región, sobre todo en los meses estivales. "Durante el verano estamos bien, pero esperamos que el consumo no decaiga porque se avecina un otoño y un invierno bastante negros". El apagón de las empresas para reducir los consumos eléctricos fijado por el Gobierno hace días "no beneficia al sector turístico". "La primera industria de este país es el turismo, no somos como Alemania que todo tiene cerrar pronto, no podemos estar a oscuras", apuntó el hostelero, pocos minutos antes de sentarse a la mesa con los miembros de la cofradía Buena Mesa de la Mar y degustar, entre otros platos, entrantes de embutidos y queso y un marmitaco de bonito .

Vicente Quintanilla detalló que el galardón a Tierra Astur está justificado en la "singularidad" de sus siete negocios ubicados en Avilés, Gijón, Oviedo y Colloto y por la variedad de sidra de denominación de origen de la región, además de las tiendas asociadas a los restaurantes "donde se venden quesos y embutidos, entre otros productos". "Este premio tiene por objetivo "reconocer a aquellas sidrerías que no están lo suficientemente valoradas".