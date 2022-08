Manantial de música negra en Avilés

El soul no tiene patria. Tampoco el funk ni los estilos que conforman el amplio abanico de la música negra. Los aficionados a estos estilos de raíz, que crecieron desde los primeros años del siglo XX en los Estados Unidos de América lo saben. Lo mismo hay un grupo de Gijón que supura música negra por todas las esquinas que otro de Bilbao, que le ocurre otro tanto de lo mismo. Son "The Soulers" y "The Travelling Brothers", por este orden, que fueron los encargados de abrir y cerrar, respectivamente, la primera velada del festival de música negra de La Grapa, en Avilés, que este año estrena ubicación improvisada, la plaza Pedro Menéndez, a unos metros de donde estaba previsto inicialmente, que era el parque del Muelle y sobre la base de la fuente que decoraba ese entorno. Los primeros, los gijoneses, parten del soul y le dan sus giros, juegan sobre el escenario con una voz femenina que inunda todo basada en grandes del género. Los últimos, los vascos, son pura fiesta y una invitación directa al baile.

Entre unos y otros, dos joyas internacionales. Vanessa Collier y su saxofón capaz de mover los pies hasta los más parados y JP Bimeni, que acompañado por los "Black Belts" deleitó a los asistentes como ya ocurrió en la edición de 2018 con su cuidado soul y su melodiosa voz. Y es que sobre el escenario, levantado sobre un trailer en el espacio que antes ocupaba la fuente de Pedro Menéndez, todo era alegría, eran ganas por retomar una cita que para no pocos avilesinos "es el festival más animado de los que hay en Avilés". Lo afirma Carlos Pérez, que ya rondaba por el entorno del Muelle horas antes del inicio de La Grapa. Otis Redding, Aretha Franklin y Marvin Gaye fallecieron hace años; sin embargo, reviven cada primer fin de semana de agosto, cuando La Grapa llega a Avilés. También Wilson Pickett y Michael Jackson, James Brown e incluso Jimi Hendrix, una larga lista de clásicos que inspiran a los grupos que suelen participar en este festival que seguirá mañana al vermú con un repaso a la historia del ska, a partir de las 13.00 horas. La Grapa continúa esta noche con Alber Solo, que actuará a partir de las 21.30 horas. Le seguirá el soul fresco con apuntes de jazz del francés Alexis Evans (22.45 horas). Carlton Jumel Smith se subirá al escenario pasada la medianoche y el broche llegará con "The Lehmann’s Brothers", para terminar bailando un festival que finalizará el domingo con sesión vermú, en esta ocasión, a cargo de los gijoneses "Akin & The Afrobeat Brothers". Una «decisión técnica» obligó a última hora al cambio de ubicación del escenario del festivalFirma El festival La Grapa cambió ayer la ubicación prevista en el parque del Muelle por otra en la plaza Pedro Menéndez de manera sorpresiva –pocas horas antes de empezar los conciertos– y en base a «una decisión de los técnicos municipales». La razón aducida fue el peso del camión-escenario que se pretendía instalar en el Muelle, un parque que ha sido recientemente reformado y pendiente de la reparación de algunas deficiencias. «Para evitar problemas decidimos trasladarlo a la plaza Pedro Menéndez, a pocos metros», señaló la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso (PSOE). La decisión se tomó a pocas horas de empezar el festival. Todo después de que la presentación de la cita fuera el pasado lunes en el Ayuntamiento y en ella se anunciase que la ubicación sería «el parque del Muelle». «Hay veces que se toman decisiones horas antes y siempre buscamos la mejor solución para la ciudadanía, no hay ninguna improvisación», abundó la concejala, que detalló además que el pasado lunes el Ayuntamiento ya analizaba la posibilidad de trasladar el festival a la ubicación final, la plaza Pedro Menéndez. Precisamente, ese nuevo espacio, cuando sea renovado, podrá albergar iniciativas culturales como el festival «La Grapa», según concluyó la concejala de Cultura y Festejos.