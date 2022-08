La música amplificada no sonará más allá de media noche durante el Festival de la Cerveza

"Se adelanta el horario de los conciertos del Festival de la Cerveza para favorecer la conciliación vecinal-festiva". Así lo anunció ayer la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, quien añadió que la animación musical por parte de grupos y solistas –en sesiones consecutivas diarias– comenzará a las 20.00 horas y a las 22.30 horas. "La música amplificada finalizará como muy tarde a medianoche", apuntó Alonso. No obstante, el cierre del recinto del festival será a la 1.30 horas de lunes a jueves y a las 2.00 horas los viernes, sábados y domingos.

Hugo Martínez, director-gerente de la sociedad La Plaza (entidad organizadora del festival), prevé mucha afluencia de gente para esta vigésimo sexta edición de un evento siempre multitudinario que en la última edición consiguió reunir en hora punta a mil quinientas personas sentadas. "Como novedad habrá dos incorporaciones en los puestos de comida", señaló Martínez, siendo una de esas incorporaciones un puesto de perritos calientes y la otro el "Pozo de Güelita", local premiado como "Rey del cachopo 2021" en Asturias y segundo clasificado en el concurso nacional. En total habrá veintiocho "stands", dieciocho de cerveza y diez de alimentación. Estas ofertas gastronómicas son el perfecto acompañamiento a la variedad de marcas de cerveza asturiana artesanal, nacional y de importación que ofrece el festival y de las que se podrá disfrutar todos los días a partir de las 18.00 horas en la pista de La Exposición desde el lunes 8 de agosto hasta el domingo día 14.

En cuanto a la música, "The Classic Rock Band", actuará el lunes 8; Fran Juesas se hará cargo de la animación del martes 9; Pablo Valdés y su banda tocarán el miércoles; "Cover Planet", en la tarde y noche del jueves; "Silvidos y Gemidos" actuará el viernes 12; "La Movida", durante el sábado13; y la clausura del festival, el domingo 14, queda en manos de "Mbolados", un grupo de música conformado por el dueto que forman Andrés López y Kike Planelles, que interpretan versiones de temas clásicos del rock propios de grupos tan existosos como "The Rolling Stones", "The Beatles" y "The Police" entre otros.