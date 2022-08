Las fiestas de San Agustín tendrán por primera vez una zona de chiringuitos

Las fiestas de San Agustín, cuyo programa de actividades se dio a conocer hace dos semanas, aún tenía un as escondido en la manga: por primera vez y con carácter experimental habrá zona de chiringuitos. No será un espacio al estilo de San Mateo en Oviedo, donde los chiringuitos son instituciones consolidadas, sino más parecido al formato que tuvo "Gastronáutica" en la ría en las pasadas fiestas del Carmen. De hecho, la entidad organizadora es la misma: la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), a la que el área municipal de Festejos ha encomendado sacar adelante y gestionar el recinto hostelero. Se montarán once jaimas en La Exposición y abrirán al público a diario para vender bebida y comida entre el 19 y el 28 de agosto, desde las 12.00 horas hasta el fin de fiesta de cada jornada. Cada local podrá poner barra y mesas de terraza ajustándose a las dimensiones que establezca la organización y apruebe el Ayuntamiento. El nombre elegido para bautizar este nuevo formato de área lúdica es "Las barras de San Agustín".

