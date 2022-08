Un nómada a merced de las olas

"Esta vez me he ido más lejos, tanto que me he traído a la familia al trabajo..." Esta es la respuesta que facilita en forma de mensaje de Whatsapp el avilesino Manuel Luis Miguélez Dintén cuando el periodista, que ya sabe de su condición viajera por contactos anteriores, le pregunta en qué remoto lugar del planeta se encuentra esta temporada. "Lejos" es Indonesia, concretamente en el archipiélago de las islas Mentawai.

El país del Sudeste asiático donde este nómada impenitente se piensa quedar hasta el otoño es conocido por sus volcanes, los dragones de Komodo y las selvas que dan cobijo a fauna exótica: elefantes, orangutanes y tigres, entre otros animales. Pero lo que más atrae de Indonesia a Manuel Luis Miguélez Dintén es el clima tropical y las aguas cálidas de sus costas, que permiten surfear varias veces al día y darse baños tan largos como el físico permita. Indonesia, con más de 17.000 islas, es uno de los grandes destinos mundiales del surf y la meca de casi todos los surfistas, que deben viajar por lo menos una vez en su vida para disfrutar de las que, según los entendidos, son las olas más perfectas de todo el planeta.

El paraíso tropical que estos días constituye su hogar no estaba ni en el pensamiento ni en los sueños del joven estudiante que estaba hace dos décadas matriculado en un módulo formativo de Higiene Bucodental. "Me apunté a lo del módulo con intención de hacer media para entrar en Fisioterapia, pero estaba tan sumamente descentrado que no conseguí la nota, y eso que básicamente la "regalaban". Por si fuera poco esa desastrosa experiencia, después me matriculé en Administración y Dirección de Empresas malgastando tres años más de mi vida en Oviedo", evoca con evidente autocrítica de aquel "desperdicio" de tiempo, dinero y energía.

Miguélez Dintén nació en diciembre de 1981 en el seno de una familia del Carbayedo; es el hijo mayor (tiene otro hermano) de un enfermero del Hospital San Agustín ya retirado y de una encargada de tienda, jubilada también. Su periplo escolar se ciñe exclusivamente al colegio San Fernando, donde también cursó el Bachiller.

Tras los palos de ciego dados tratando de formarse en el ámbito sanitario y empresarial, el joven que no sabía cómo encarrilar su vida acabó dando en el clavo: "Por suerte y no sé ni cómo, acabé formándome como buceador profesional en Veranes (Gijón ) y también allí estudié para patrón de pesca".

Le apasionaba el mar y su vida empezó a cobrar sentido al entrar en contacto con el mar Cantábrico. Consiguió una licencia como mariscador para el plan de explotación de percebe del cabo Peñas y se especializó en esa dura y arriesgada actividad en la que los errores sobre las piedras se cuentan por contusiones. Todo empezaba a ir viento en popa: "Me compré una embarcación y me dediqué a la mar durante casi diez años de manera profesional".

Pero llegó la borrasca y trajo sombras y dudas: "Con la crisis económica ya no se ganaba lo que al principio; además, tenía otras ilusiones que me empezaban a carcomer. Mi vida se había convertido en monótona y soñaba con horizontes diferentes..." Manuel Luis Miguélez confiesa que sus padres, "muy tradicionales y conservadores", no entendían nada de lo que sentía y cuestionaban sus inquietudes: "Mis amigos, en cambio, bien; p’alante siempre, animándome".

O sea que un buen día este avilesino soltó amarras y zarpó sin brújula ni timón: "Vendí todo, me quedé con lo justo y eché a volar. Nunca me sentí tan bien y tan libre, aunque he de reconocer que al principio acojona. Pero nada se me hizo duro desde entonces. Vivimos engañados y amarrados a un montón de cosas que no necesitamos... Ahora ya he vuelto a echarme cosas a la espalda, pero los recuerdos de esos primeros años en lo que todo mi patrimonio iba en una mochila son irrepetibles".

La trayectoria de este hombre errante ha sido diversa, pero ascendente; por acotar los extremos y sin entrar en detalles de un periplo mucho más extenso, pasó de trabajar en la construcción de un hotel en una isla remota de Sumatra durmiendo en un barracón a ser el manager de uno de los mejores resorts de surf del mundo. "De alguna manera me he convertido en fotógrafo profesional ligado al mundo deportivo, específicamente al surf. Siempre he sido polivalente y lo combino con más cosas, pero la fotografía es mi ocupación principal", comenta el autor de las espectaculares imágenes que se pueden ver en su portfolio de internet: https://manumiguelez.myportfolio.com/

"He aprendido idiomas, tengo amigos en todas partes del mundo, no he dejado de viajar y he creado una familia, no dejo de aprender cada día, mi enriquecimiento es positivo y continuo... Tengo la mente abierta", resume su actual momento. Su opinión sobre lo que ha dejado atrás es más crítica: "En Asturias te entierras vivo: sota, caballo o rey, no hay más". Pero puntualiza: "Me encanta España y Asturias es mi tierra, la adoro. Pero me siento como un animal amarrado cuando paso tiempo en casa. Con limitaciones, sin futuro. Desde mi punto de vista veo que somos un país con costumbres conservadoras, no nos gusta arriesgar, nos dejamos comer la carnada fácil y creemos lo que nos cuentan. Somos un poco como el ‘ganao’, la educación y orientación es pésima, la falta de idiomas es terrible, el extranjero da pánico... Lo que se lleva es estudiar, trabajar, hipotecarte, casarte, tener hijos y morirte. Ya digo: estamos limitados". Demasiada opresión para un hombre al que le gusta sentirse libre, vivir a merced de las olas.

Francisco L. Jiménez

La posibilidad de "volver a casa" es un tema que suscita puntos suspensivos. Miguélez es de los que cree que "el plan es no tener plan". No obstante, entreabre una puerta: "Volveré seguro, a comer un buen carro de centolla fritos de pixín y tomar sidras con la familia y los amigos. Pero a vivir plenamente... no lo veo".