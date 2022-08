El Ayuntamiento de Avilés tiene dos promociones empresariales: a las sociedades más innovadoras y a las de nueva actividad.

Así, para las primeras, exige un alto componente de investigación acreditado y "un ambicioso plan de crecimiento que desarrolle soluciones alineadas con la Misión de Ciudades Climáticamente Neutras ‘100 Climate-neutral Cities by 2030-by and for the Citizens’ impulsada por la Comisión Europea".

Los participantes podrán ser empresas ya constituidas con una antigüedad no superior a dos años a fecha 30 de junio de 2022, y tienen que estar ubicadas en el concejo de Avilés. Las candidaturas se enviarán al correo empresas@aviles.es. El plazo de presentación finaliza el 13 de septiembre.

Por otra parte, el Ayuntamiento también dispone de 55.000 euros para subvencionar el inicio de una actividad por cuenta propia de carácter empresarial, comercial o profesional en el concejo a quienes desde la situación de desempleo la hayan puesto en marcha entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.