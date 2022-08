Estafan 2.000 euros de la cuenta de una niña de 7 años en Unicaja, en Avilés

Una avilesina denuncia que le han estafado de la cuenta de su hija de 7 años en Unicaja 2.000 euros. Como en otros cientos de casos ya conocidos, recibió mensajes en su teléfono móvil y llamadas desde los números de la entidad financiera. Por eso insiste en que "nos estafa Unicaja, que es la que figura, y ahora no quiere saber nada", asegura.

Marta Areces recibió el domingo un mensaje de Unicaja, "con el mismo formato e igual que otras veces", en el que se le indica que pinche en el enlace porque han iniciado sesión en su cuenta desde otro dispositivo. Sigue la instrucción y entonces la llaman desde el teléfono de la entidad, y le indican que es el departamento de fraudes para comunicarle que le han hackeado su cuenta y que tiene que facilitar un código que le han enviado para paralizar las operaciones. Durante cinco minutos, esta avilesina intenta que le den aclaraciones porque "no me fío", y termina colgando y llamando ella para confirmar que es la entidad financiera. "Llamé varias veces durante dos horas, y me tenían en espera. Cuando cuelgo, me vuelven a llamar y me dicen que mientras no les dé un código no pueden paralizar la operación", relata. "Me presionan y asustan de tal manera que acabé dándoles el código, y automáticamente se realizó una transferencia desde la cuenta de mi hija. Le robaron lo que tenía ahorrado", clama.

Esta madre avilesina denunció su caso en la Comisaría de Avilés, aportando todos los pantallazos de los mensajes y las llamadas. También solicitó un justificante en Unicaja de la transferencia y una reclamación.

"En Unicaja me dijeron que como había dado el código ya no es asunto suyo y rechazaron devolverme el dinero. Para mí me estafó el banco, porque todo llegaba desde su número de teléfono y es lo que consta", insiste Marta Areces. "Lo estoy denunciando públicamente por todos los medios a mi alcance porque es una vergüenza y un escándalo, y es importante que se sepa, para que Unicaja se responsabilice de sus carencias y falta de seguridad y para que no le pase a más personas", afirma.