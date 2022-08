La fusión de municipios urbanos como los de la comarca "es razonable", plantea Suárez Pandiello

Javier Suárez Pandiello, que es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Oviedo, se presentó ayer en La Granda como "firme partidario" de "la fusión de concejos de áreas urbanas porque es razonable". Sin embargo, no lo es, según explicó, cuando las uniones municipales se plantean "en las áreas rurales". Todo esto lo dijo al término de la segunda –y última– sesión del seminario "Municipalismo: problemas y soluciones" incluido en el calendario lectivo de la asociación de los cursos de La Granda.

"Corvera, Avilés, Castrillón e Illas en realidad son sólo un concejo. ¿Qué sentido tiene que haya cuatro? Aquí, en las áreas urbanas se puede ganar con la fusión", aseguró. Y lo hizo con conocimiento de causa porque es coautor del informe que ha servido para que los municipios de Don Benito y de Villanueva de la Serena al final se hayan sumado y convertido en el tercer término municipal en población de Extremadura tras Badajoz y Cáceres. "Les explicamos que al sumar población podían arrancar más dinero de los presupuestos y, además, disminuirían el número de concejales que es una cosa que siempre está bien vista por los ciudadanos", bromeó.

Lo que se gana con la suma de municipios urbanos no se corresponde a lo que sucedería en los municipios rurales. "¿Hacemos un sólo concejo en los Oscos y luego sumanos Taramundi e Ibias? No es posible porque los servicios que hay que dar tienen mejor solución cuanto más cerca estés. No es lo mismo recoger la basura en una calle llena de edificios que mandar un camión por todas las aldeas del concejo. En este caso, por fusionar no disminuyen las necesidades de todos los vecinos. Además, en cuanto a la ausencia de alcaldes tampoco el ahorro va a ser grande: no cobran".

Suárez Pandiello propuso la fusión de los concejos de la comarca –sólo mencionó esta– para ilustrar una ponencia en la que achacó a los alcaldes de Avilés, Gozón, Mieres y Salas –intervinieron el lunes en la primera sesión del curso– que "sobreactuasen" a la hora de reclamar que la autonomía abonase los gastos de lo que ellos "llamaron competencias impropias". "Gobernar es también decir que no", apostilló antes de mencionar que, por ejemplo, el ayuntamiento de El Ejido hubiera llevado a "The Rolling Stones" a las fiestas de su pueblo o que el de Santander hubiera comprado acciones del Racing de Santander cuando se convirtió en sociedad anónima. "¿No son estas competencias impropias?".

La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León Mercedes Fuertes fue la encargada de abrir la jornada: "El primer problema de los ayuntamientos es la necesidad de una buena financiación", explicó. "Esta buena financiación debería estar acompañada de una mínima reorganización. Y este es el segundo problema", añadió. "De los más de 8.100 municipios que hay en el país, el 80 por ciento no tiene ni 5.000 habitantes. En ellos viven sólo el 12 por ciento de la población", apostilló.

Para solucionar estos problemas, dijo Fuertes, el Gobierno de España presentó un anteproyecto de ley que, en su opinión, "acumula como un saco desordenado multitud de vagones que pretenden ir a distintos destinos".

Este anteproyecto, si finalmente se convierte en ley, va a afectar en Asturias a 59 concejos: "la mayoría". ¿Qué medidas propone el ante proyecto? "Se podrán tramitar los procedimientos administrativos de manera simplificada en estos concejos, pero eso ya se hace, Además, se da un papel a autonomías o diputaciones para que facilite ordenanzas modelo a estos concejos: esto ya existe. Y la pepita de oro: se permitirá la dispensa temporal o total de algunos servicios públicos que han de prestar los ayuntamientos. ¿Para qué el concejo?"