"El yoga es más que carpe diem"

Betty Ewan, además de ser la cofundadora del festival de Salinas "Songs for an Ewan day" también es instructora de la disciplina tradicional espiritual, física y mental originada en la India: el yoga. Betty, impartirá su clase en el marco del festival durante la mañana del sábado a las 11.00 horas.

–¿Espera mucho público para la clase?

–Tenemos plazas limitadas. Nosotros rifamos veinte plazas y de momento ya se han apuntado más de doscientas personas para el sorteo, es impresionante.

–¿Cómo encaja el yoga en el marco del festival?

–El ambiente es ideal y muy óptimo para su realización. La filosofía del yoga es muy relajada y tranquila. De igual modo ocurre con este festival de ambiente familiar, musical y deportivo. Es una disciplina que puede practicarse al aire libre, en la naturaleza que ofrece Salinas, tanto en la playa como en el bosque.

–¿Qué beneficios físicos aporta su práctica?

–Los beneficios físicos son brutales. Mejoras la tonificación del cuerpo entero desde los pies hasta la cabeza. Además, al trabajar con tu propio peso desarrollas mucha fuerza y una gran flexibilidad.

–¿Y mentales?

–A través de la práctica del yoga, consigues mucha relajación y tranquilidad al trabajar en la respiración, además de ahondar en la espiritualidad. En esta disciplina se aúna todo: mente, cuerpo y espíritu.

–¿Podría decirse que está de moda?

–-Podría decirse. Antiguamente, era un gran desconocido pero desde que se ha occidentalizado, se ha vuelto mucho más moderno. Hay muchos tipos de yoga y cada vez se está abriendo a más públicos. El estigma de que el yoga es aburrido o solo para la gente mayor se está quedando atrás.

–¿Qué tipos de yoga existen?

–Existen multitud, pero respetando siempre lo que es la tradición, por supuesto. Entre ellos destaca el ‘yin’ yoga, el ‘hot’ yoga, el ‘hatha’ yoga, ‘ashtanga’ yoga... o lo que hago yo: ‘vinyansa yoga’.

–¿En qué consiste el yoga ‘vinyasa’?

–Es un tipo de yoga que sincroniza la respiración y el movimiento de manera continua y consciente y trabaja absolutamente todo el cuerpo. Además, esta sincronización hace que el movimiento fluya y evolucione al ritmo de la respiración, como si se estuviera emulando una especie de danza.

–¿El yoga es apto para todos los públicos?

–Sí. Es apto para todos sin importar la edad o el momento vital. Cualquiera que lo desee, podría iniciarse en ello. Lo que veo más complicado, es la elección del tipo de yoga apropiado para cada uno. Alguien que tenga forma y fondo físico, podría probar sin ningún problema, un yoga más dinámico como el mío. A alguien más mayor, le recomendaría uno algo más tranquilo como el ‘Hatha yoga’.

–¿Qué tiene de especial el ‘hatha’ yoga para la gente mayor?

–En vez de ser fluir, se aguantan las respiraciones en las posturas. En esta modalidad se hacen cinco respiraciones, frente al mío en el que se hacen tres.

–¿Qué aprendizaje ha sacado a raíz de esta disciplina para su vida personal?

–Me ha ayudado a tomarme la vida de otra manera. Yo siempre he sido muy nerviosa y muy ansiosa y ha logrado que sea capaz de vivir más el momento y estar mucho más en el presente, va más allá del "carpe diem". Sobre todo, se basaría en aceptarse y reconocerse tal cual somos y no estar tan pendiente de las preocupaciones y dificultades, sino fluir con la vida.

–¿Cómo decidió iniciarse?

–Toda mi vida hasta los veinte años, estuve practicando gimnasia rítmica. Esto me aportó una gran base física y me dotó de flexibilidad previa. Más adelante, comencé a practicar yoga y a mis 38 años, a raíz del confinamiento, fue que me animé a convertirme en instructora de este bello deporte. Acudí a Madrid a completar mi formación y desde entonces vivo enamorada de lo que hago.