Corvera, Castrillón e Illas descartan la fusión comarcal: "Es empezar la casa por el tejado"

No toca activar la fusión de los concejos de la comarca y hacerlo "sería como empezar la casa por el tejado". Es lo que opinan los regidores de Corvera, Castrillón e Illas de la propuesta lanzada este martes en los cursos de La Granda por el catedrático de Hacienda Pública Javier Suárez Pandiello. "Corvera, Avilés, Castrillón e Illas en realidad son sólo un concejo. ¿Qué sentido tiene que haya cuatro? Aquí, en las áreas urbanas, se puede ganar con la fusión", dijo. Un planteamiento que rechina en tres de los cuatro ayuntamientos que plantea fusionar y que defienden fórmulas de colaboración y cooperación. El cuarto, Avilés, rechazó entrar en el debate.

"Estamos a favor de la colaboración municipal y en ello estamos, la fusión sería empezar la casa por el tejado. No es descartable si se hace desde la voluntariedad de los municipios en cuestión. Antes de eso serían necesarios pasos previos, seguir cooperando en necesidades comunes para alcanzar soluciones compartidas", opinó el alcalde de Corvera, Iván Fernández. El socialista incidió en que "en Asturias tenemos otro modelo de colaboración supramunicipal que son los consorcios, que suponen un ejemplo práctico de colaboración municipal para gestionar servicios tan importantes como el agua (Cadasa), la basura (Cogersa) o los transportes (CTA)".

También valoraron la fórmula de los consorcios, y con esos mismos ejemplos, sus homólogos en Castrillón e Illas. Para la regidora castrillonense, Yasmina Triguero (IU), Suárez Pandiello plantea únicamente un "punto de vista economicista". "La estructura y organización de un territorio no solo depende de esa perspectiva. Está bien intentar sacar la máxima rentabilidad a un territorio en función del tamaño, pero también están la perspectiva social y la eficacia de los servicios. Y también defiendo que los territorios deben conservar su identidad. Habla de zona urbana, pero tenemos mucha zona rural y localidades muy dispersas. La fusión no es oportuna, aunque entiendo que a Avilés le pueda interesar", apuntó Triguero, quien sí valoró otras propuestas que se pusieron sobre la mesa en ese mismo curso. "Se habló de las diputaciones y creo que es un ente que se echa de menos en Asturias. Otra figura interesante es la de los consorcios, con los que tenemos muy buena experiencia en la región", señaló.

Para el alcalde de Illas, Alberto Tirador (IU), "no toca" la fusión comarcal y "los retos del municipalismo son ahora otros", como la financiación y las competencias. "Creo que la dimensión de los municipios asturianos está bien y más aún si la comparamos con otras provincias y comunidades, como Cantabria, Baleares o Castilla y León. Y en Francia, un ejemplo de municipalismo, hay 36.000 municipios con una media de 400 habitantes cada uno", apuntó. Para el regidor del concejo verde de la comarca hay que trabajar por "aumentar la cooperación entre municipios, buscando una fórmula más sencilla que las mancomunidades, como pueden ser los consorcios". "Hoy por hoy, es un debate estéril. Aquí hay una división muy clara entre lo rural y lo urbano. Sobre el papel todo es muy fácil, pero la realidad es otra. Si Illas estuviera fusionado en Avilés sería todo muy distinto y no gozaríamos de los servicios que tenemos. No hay más que ver las zonas rurales de los grandes municipios, que están olvidadas", concluyó.