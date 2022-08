Rafael Puyol: "El crecimiento de la población dependerá de la inmigración"

El crecimiento demográfico dependerá de la inmigración. Así de rotundo se expresó ayer Rafael Puyol, presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y doctor en Geografía y catedrático de Geografía Humana, durante su intervención en los Cursos de la Granda en la jornada dedicada ayer a los retos del envejecimiento. Junto a él, María Dolores Puga, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del CSIC (GIE-CSIC), remarcó la necesidad de aplicar políticas que retengan a la población joven y de modernizar las de envejecimiento activo para atender las necesidades de los denominados "gerontolescentes", aquellos que están entre los 65 y los 75 años.

"El nacimiento de bebés es una exigencia imperiosa", señaló el profesor Puyol. Para renovar la población, es necesario una tasa de 2.1 hijos por mujer. En España es de 1,2 puntos y Asturias no llega siquiera a un hijo por mujer. Al escaso índice de fecundidad se suma la pérdida de mujeres en edad de procrear y que la maternidad es cada vez más tardía.

"No se trata de que no se quiera tener hijos, sino de que no se dan las condiciones para ello", señaló Rafael Puyol sustentando su teoría en estudios y la última encuesta de fertilidad. Es necesario, por tanto, aplicar medidas para favorecer la natalidad, que deben ser económicas, de atención a la infancia, laborales y de fiscalidad.

Pero aun mejorando todos estos índices, será muy difícil un crecimiento natural de la población. El ejemplo está en otros países, como Francia, y Suecia, con mayor índice de fecundidad e importantes ayudas públicas.

Así que mantener la población actual dependerá de la inmigración, para la que es necesaria una política de regulación "que no existe", añadió.

La investigadora Dolores Puga no sólo refrendó las teorías de su compañero de mesa, sino que incidió en que para conseguir aumentar la natalidad en unas décimas es imprescindible "retener y atraer población joven, que tenga oportunidad de hacer su vida aquí. Necesitamos padres y madres potenciales. Necesitamos tener población en edad fértil para ralentizar el envejecimiento".

Dicho esto, Puga también remarcó que "el envejecimiento es fruto de unos cuantos éxitos, una gran conquista social y un cambio en profundidad que plantea retos y también oportunidades, y lo mejor es asumirlo.

La investigadora del CSIC explicó que todo el noroeste peninsular y zonas de Europa, como el este de Alemania y el norte de Italia, son áreas profundamente envejecidas. "El proceso es el mismo que en el resto del mundo, pero en estas zonas está acelerado y se viene produciendo desde finales de los años 80 del siglo pasado".

La causa es, precisamente, la emigración, "que es un acelerador del proceso de envejecimiento, porque no solo se pierden nacimientos, sino población joven y a los hijos que tendrán. No es que las jóvenes mujeres asturianas no tengan hijos, sino que los tienes en otros sitios. Se envejece por proceso de transición demográfica, pérdida de población joven por emigración, más la pérdida de los padres potenciales y por tanto de los futuros nacimientos".

Así que, mientras se buscan fórmulas para retener a la población joven, hay que "repensar" el modelo de envejecimiento activo. "Las que se diseñaron por el Imserso en los años 80 fueron extraordinariamente exitosas y se ganó una década de calidad de vida y salud, de los 75 a los 85 años, y nos convirtió en una referencia mundial", señaló Puga. Pero en la actualidad "el reto es que la generación nacida a finales de los años 40 y los años 50 es completamente distinta y no les sirven las mismas políticas. Es una población más sofisticada, con una trayectoria de vida distinta y que ha cambiado el país".

Son los que el experto Alex Kalache llama "gerontolescentes", que están entre los 65 y los 75 años "con mucha actividad y calidad de vida que también haya que aprovecharlos no solo con políticas de envejecimiento activo no solo de carácter lúdico, sino en la medida en que cada uno de ellos tenga potencial y ganas para seguir desarrollando actividades de todo tipo, también laborales. Es posible que veamos un envejecimiento activo con más campos que el del ocio, que estábamos enfocando hasta ahora".