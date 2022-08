El bosque de Salinas, de gala para un día "Ewan"

"Los preparativos van perfectamente, está todo muy organizado y esta noche tenemos las pruebas de luz", anunciaba Betty Ewan, la cofundadora del festival de Salinas "Songs for an Ewan Day", con el bosque Agüil ya engalanado para las actividades de hoy y mañana.

"Creemos que vendrá muchísima gente porque todo el mundo nos escribe por redes sociales para decirnos que tienen muchas ganas", señalaron desde la organización. La previsión de aforo máximo para estos dos días es de algo más de 1.400 personas.

El festival arranca con su primer concierto a las 20.30 horas, y para todos aquellos que deseen asistir mediante el uso del transporte privado, el concejo de Castrillón cuenta con plazas de aparcamiento públicas ofertadas en Salinas.

"Songs for an Ewan day" no solo ofrece música en vivo sino que también ha organizado un sorteo para la mañana del sábado y del domingo en la que el premio consiste en la asistencia a una clase gratuita y de prueba de "paddle surf", a cargo de Alazne Aurrekoetxea; y otra clase de yoga, a cargo de Betty Ewan. Los ganadores de ambos sorteos ya están anunciados en las redes sociales oficiales del festival.

Al anochecer, un camino de velas dirigirá al público asistente al lugar de conciertos, donde el viernes podrán deleitarse con la música ofertada por Lyd (a las 20.30 horas), "Samuraï" (a las 21.30 horas), Valeria Castro (a las 22.30 horas), Noan (a las 23.30 horas) y Andrés Suárez (a las 00.45 horas). Y el sábado actuará Maximiliano Calvo (a las 20.30 horas), Ainoa Buitrago (a las 21.30 horas), Sebastián Cortés (a las 22.30 horas), Marcos Cao (a las 23.30 horas) y "Smile" (a las 00.45 horas). Ambos días contarán con sorpresas que serán desveladas en el transcurso de la noche.

Numerosos puestos de "food truck", acompañarán al evento para satisfacer las necesidades gastronómicas de los asistentes junto con un "stand" de productos del festival.