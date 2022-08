Lobeto Lobo: "No es comprensible que pesqueros salven a otros pesqueros"

"No es comprensible que pesqueros salven a otros pesqueros". Esto es algo de lo que dijo ayer Rafael Lobeto Lobo, el padre del salvamento marítimo en España, en Luanco, en el Museo Marítimo del Principado. Allí presentó su última monografía: "Salvamento Marítimo. Mar y vida en España", una edición de la Fundación Philippe Cousteau.

Lo que quiere Lobeto Lobo es evitar "el batiburrillo que hay ahora en el mar" donde conviven la Armada, la Guardia Civil, Aduanas, Salvamento Marítimo... "Hace treinta años esto funcionaba, pero ya no. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha dicho que desde entonces hemos salvado a un millón de personas: tenemos que salvar a muchas más", señaló el abogado y capitán mercante. La idea que propugna es dejar a la Armada con la responsabilidad que tiene de defensa del territorio, la Guardia Civil ejerciendo su competencia de orden público y resumir todo lo demás en un cuerpo guardacosta "al estilo italiano". Y es que, lamentó, "ni siquiera yo, que inventé esto del salvamento, sé distinguir las competencias de todo este lío".

A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, en Italia, en Portugal, en los países nórdicos, para Lobeto Lobo "el modelo de España es el desmodelo". Y lamentó el desmantelamiento de la torre de salvamento del Musel –está en Veranes, "donde no se ve el mar"– y están haciendo lo mismo en el Estrecho. "Pero esto no preocupa a nadie", se lamentó. "Si la llevamos tierra adentro, ¿por qué no poner la torre en la plaza de la Catedral? No vale eso de que la tecnología ya lo hace todo. Es como lo de los marinos que estudian, pero no navegan. ¿Dónde se ha visto que exista un buque escuela militar y ninguno civil?", se preguntó. "No hay visión sobre el medio", determinó.

"Cuando inventé lo de Salvamento Marítimo hace treinta años no podía prever una guerra en Ucrania y otra en Afganistán. Y un montón de ellas en África... Lo que inventé valió entonces. Y ahora ya no. Y entonces todos se ponen ha poner parches. Y hasta las comunidades autónomas compran lanchas que luego no valen nada", continuó el experto que entre 1989 y 1995 –en época de Felipe González– estuvo al frente de la dirección general de Marina Mercante.

"Lo que reclamo es un poco de reflexión. Estamos gastando mogollón de dinero para no hacer nada. Con una quinta parte de lo que gastamos ya tendríamos la solución", señaló el experto. Marino natural de Infiesto, abogado maritimista. Lobeto Lobo fue presentado por el magistrado del TSJ de Madrid José Manuel Suárez.