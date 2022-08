El "Atyla", atracción pirata

Ni es el "Perla negra" ni a bordo está Jack Sparrow. Pero la experiencia es "espectacular", aseguran quienes la han podido disfrutar. El buque "Atyla", una goleta de madera construida a imagen y semejanza de los veleros del siglo XVIII y con aspecto de barco pirata, es una escuela de vela en la que sus marineros-alumnos no solo aprenden a manejar una embarcación y los trabajos propios de un barco, sino que sin darse cuenta practican idiomas y las "soft skills" o habilidades blandas. Esas que tanta demanda tienen ahora.

La goleta atracó el sábado en el muelle del Centro Cultural Niemeyer, y en la tarde de ayer se permitía el acceso gratuito para pasear por él. El inicio de las visitas estaba previsto para las 16.00 horas, pero la marea no era lo suficientemente alta como para permitir embarcar, así que fue necesario retrasar el embarque una hora, para impaciencia de quienes conformaban la larga cola de visitantes, sobre todo de los más pequeños.

Pol Clusella es el primer oficial del "Atyla" y sus movimientos y órdenes, cuando en español, cuando en inglés, eran seguidos atentamente desde tierra, tanto por sus alumnos como por quienes hacían cola para subir a bordo. "La fundación Barco Atyla es una organización sin ánimo de lucro que programa viajes de aventura para los que solo se necesita ganas, sin que cuestiones como la edad sean un límite. Se trata de aprender la navegación clásica, pero el foco está puesto en las habilidades blandas: como resiliencia, respeto, responsabilidad, trabajo en equipo... Es un marco perfecto para desarrollarlas porque navegando se necesita todo eso", resume de manera rápida.

La goleta llegó procedente de Galicia, pero previamente había cruzado el Mediterráneo hasta Génova, para atracar posteriormente en Valencia, Málaga, Sevilla, Oporto. Y antes había surcado el mar hasta el sur de Inglaterra. "Aquí solo se pide que se tengan ganas. Con nosotros han viajado personas de 20 años y de menos, y el otro día un participante cumplió 78 años a bordo. Este barco es un mundo en el que existe intercambio cultural, generacional y de idiomas", remarca Pol Clusella.

El máximo de personas que pueden viajar en el "Atyla" es de 24; de ellas, 12 son de tripulación, marineros voluntarios que fueron participantes en etapas anteriores y se enrolan de nuevo, ahora en el papel de "líderes de guardia", y ejercen de puente con los nuevos participantes, enseñándoles la vida a bordo, el sistema de guardias, como funcionan las velas... Luego están los oficiales, el ingeniero, el capitán y el cocinero.

El vigués Martín López finaliza en Avilés su etapa de aprendizaje. "Me enrolé porque siempre me atrajo la vela, pero no había hecho nunca nada. Este año hice el curso de patrón de embarcaciones de recreo (PER) y cuando empezaba mis vacaciones, el barco estaba en Vigo. Pensé: ‘esto es una señal. Tengo que coger ese barco’. Ha sido espectacular, gente maravillosa, de todas las edades y experiencias. Ya estoy fantaseando con volver", aseguró a pie de muelle.

El "Atyla" partirá esta mañana, pero volverá el próximo fin de semana, y el domingo se podrá visitar de nuevo en Avilés.