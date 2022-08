Última noche de verano de rock en vena

Los primeros acordes, los primeros ritmos, las primeras voces se dejaron escuchar ya a primera hora de la tarde. Eran las pruebas de sonido, pero ya daban pistas de lo que ocurriría horas más tarde en el parque del Muelle de Avilés. Ese era el entorno, pero el escenario tenía nombre propio: "La Mar de Ruido". Y el cartel para cerrar esta nueva edición no dejaba indiferente a nadie. Para abrir boca, "The Forrest Band", la banda avilesina que interpreta temas de la banda sonora de la película "Forrest Gump", leitmotiv de estos músicos. Pero no se queda ahí. En su repertorio repasa décadas fundamentales de la música e historia de los Estados Unidos, desde 1950 hasta 1980, con lo que en cada concierto logra un buen número de seguidores.

El parque vibró después con "Atraco", una banda madrileña apadrinada por Ariel Rot que publicó su primer disco, del mismo nombre que el grupo, en 2019 y con el que recorrieron miles de kilómetros presentándolo en distintas ciudades y festivales en España y también en Argentina.

Y para cerrar, un "mítico" del rock and roll. "Burning", con Johnny Cifuentes al frente, un viejo conocido de los rockeros avilesinos a los que ayer presentó su último trabajo, "Hagámoslo", "Es la segunda parte del ‘Pura sangre’ que hicimos hace también relativamente poco. Es solamente cuestión de fidelidad a la gente que nos sigue, a ese pequeño gran grupo exquisito de corazones de rock and roll ‘burnianos’ que he decidido volver a poner en marcha el nombre de Burning", aseguró la voz de la banda.

Y es que, tras un "intento" de retirada, Johnny decidió volver. "Me corté la coleta pero no del todo. Ahora entiendo a Miguel Ríos y a Manolete. Es difícil irse. Hay gente que dice me voy y lo hace, como Rosendo, pero yo no sé... Tengo un bar de rock and roll y pienso que tiempo quedará para poner cañas a la gente que le guste esta música. Pero a mi me sigue gustando muchísimo tocar, con siete u ocho "pájaros" que son estupendos, nos lo pasamos cada noche increíble... Es un sueño de vida que se está haciendo realidad".

Johnny Cifuentes disfruta en Avilés, una ciudad a la que afirma que "da gusto venir, porque es un público muy rockero y muy agradecido. La gente se conoce los temas, aprecia lo que es una carrera larga de rock and roll y estoy seguro de que el 90 por ciento sabe de qué hablan nuestras canciones y cantarán con nosotros. Mi religión es el rock and roll, y Avilés es mi hogar", afirmó.

¿Proyectos de futuro?. La respuesta es rápida: "Mejor nos vamos a comer el presente a bocados y ya veremos qué pasa. Tengo la suerte de hacer rock and roll todas las noches y me agarro a ello como a un clavo ardiendo", resume.

Es el rock en vena.