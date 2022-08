El carnaval de verano desborda Luanco, al superar los 10.000 participantes

El carnaval de verano de Luanco corre el riesgo de morir de éxito. Más de 10.000 personas participaron en esta fiesta en la madrugada del domingo al lunes, de los que aproximadamente la mitad eran adolescentes que abarrotaron la playa de la capital gozoniega. Dieciocho jóvenes tuvieron que recibir asistencia sanitaria y el servicio de limpieza calcula que se recogieron 16 toneladas de basura.

"La parte positiva es que no se produjeron incidentes graves, ninguna desgracia, pese a la cantidad de personas que se concentraron, sobre todo los jóvenes en la playa, que no se cabía", aseguró el alcalde, Jorge Suárez, quien no ocultó su preocupación. "Vinieron de toda Asturias, incluso llegaron autocares procedentes de León para un macrobotellón juvenil".

De hecho, el regidor gozoniego aseguró que convocará una reunión "en la que analizaremos el resultado de esta edición del carnaval de verano y veremos qué se puede mejorar, porque hay muchas cosas que quizás haya que plantearse hacerlas de otra manera. Habrá que escuchar a todas las partes implicadas en esta celebración", señaló.

El mayor sobresalto se produjo cuando una joven tuvo que ser evacuada en camilla al quedar inconsciente cuando cayó al suelo y se golpeó contra un bordillo. "El susto fue enorme. La práctica totalidad de las atenciones de los servicios médicos estuvieron relacionadas con cuadros etílicos", afirmó Suárez. Solo dos días antes, el Alcalde había pedido públicamente "responsabilidad" con el consumo de alcohol para evitar "desgracias".

Otro de los motivos de disgusto del alcalde de Gozón fue la acumulación de basura. A lo largo de todo el paseo de la playa se colocaron cerca de una veintena de contenedores. "Estaban vacíos, pero todos los residuos estaban acumulados alrededor de ellos, en la calle y sobre todo en la arena de la playa. También las botellas de cristal, con el peligro que conllevan. Se trata de educación y de civismo. Los servicios de limpieza realizaron una labor ingente para recogerlo todo a mano", afirmó.

Todo esto se produjo en el entorno del arenal, pero en el casco urbano también hubo varios focos de fiesta hasta bien entrada la madrugada. "También había miles de personas, pero es un perfil diferente, de personas de más edad. Afortunadamente tampoco se produjo ningún incidente reseñable", resumió Jorge Suárez. El Regidor quiso trasladar un mensaje de agradecimiento a las fuerzas de seguridad, a los servicios sanitarios y al servicio de limpieza, "que hacen un esfuerzo extra para que el resto de la población pueda disfrutar ya por la mañana de la localidad y de la playa".