"Avilés suena bien": seis bandas locales darán la nota este jueves

El verano avilesino es musical: hay conciertos para todos los gustos y edades. Este jueves tendrán su momento los más jóvenes de la ciudad que están detrás de agrupaciones que cada vez más dan la nota por su calidad. Es el caso de "Dellastrada" o, lo que es lo mismo, Luis Noriega a la batería; Yeray Vázquez a la guitarra y Olaya Llucía al bajo y voz. Esta banda nacida en 2014 como parte de un proyecto musical del instituto será la encargada de abrir el festival "Avilés suena bien", que se celebrará a partir de las 18.00 horas en la Plaza de España. "Dellastrada" cuenta con un disco: "No fun", con nueve canciones en inglés.

Luego tomará el relevo Sergio Luzón, ahora inmerso en la producción y composición de su primer disco en solitario. Y seguirá "Sonder", una agrupación que nació en 2018 con Mario Suárez y Víctor Álvarez. Años más tarde, Daniel Santos y Diego Vallina se suman al grupo y, con su incorporación, dejaron de lado el formato acústico y comenzaron a incluir en su repertorio sus primeros temas "superindies".

El ecuador del festival llegará con "Balas Perdidas", grupo que lidera Laura Díaz. Continuará a las 21.20 horas con Morejón, un joven artista asturiano con ascendencia cubana. Este intérprete de electrolatino lanzó en 2014, junto al productor musical Urbano Prodigy, el single "Vamos a bailarla", que se convirtió en un éxito, y junto al cantante El Jhota estrenó "Vamos a bailarla Remix", que supera los 350.000 reproducciones en plataformas digitales. El joven cuenta ya con gira nacional junto a José Vera y Nahuel Sachak y ha compartido escenario con artistas de la talla de Zion & Lennox.

Para finalizar, a las 22.10 horas, "Tribute Against the Machine", formado por los avilesinos Nava, Rojo y Markos regresa de nuevo a los escenarios de Avilés para rendir homenaje a su banda favorita, "Rage Against the Machine". Ayer las bandas se mostraron agradecidas por tener su espacio en el cartel festivo de San Agustín.

El festival, con sello del promotor musical Alfredo Sánchez "Fredo", fue presentado ayer por la concejala de Juventud, Raquel Ruiz. "Avilés suena bien" nació en el 2017 promovido por la concejalía de Juventud dentro del programa de la semana grande de San Agustín, con la vocación de servir de altavoz de las y los artistas más jóvenes de la ciudad. El Festival es, concretamente, resultado de una de las comisiones de trabajo surgidas de "El Patio", un espacio que la concejalía de Juventud pone a disposición de los jóvenes de la ciudad en el edificio Fuero. "Los propios chicos y chicas proponen y gestionan las diferentes actividades planteadas", explicó Ruiz.

"Avilés suena bien" forma parte de la programación musical de agosto en Avilés, que suma más de medio centenar de conciertos entre los grupos que participan en los diferentes festivales, las actuaciones en solitario y las grandes orquestas. Todos ellos son gratuitos.