Una nueva dupla de conciertos con esencia inglesa llega al Centro Niemeyer en los próximos meses. Por un lado, la banda londinense de “heartland rock” y “soul” "Danny and the Champions of the World" aterriza para hacer vibrar al público en un concierto que tendrá lugar el viernes 14 de octubre a las 21.00 en la Sala Club del espacio cultural. Por otro, el guitarrista y compositor de “blues” británico Troy Redfern llega con fuerza para su concierto del sábado 3 de diciembre a las 21.00 en la Sala Club.

El sexteto británico, nacido en el año 2007 y cuyo nombre es un homenaje al libro infantil “Danny, el campeón del mundo”, de Roald Dahl, ha lanzado desde su nacimiento seis álbumes de estudio y uno en directo. Su trayectoria musical comenzó con un estilo de reminiscencias “folkies”, donde primaban más las raíces y el sueño americano, que evolucionó en los últimos años hacia el recogimiento de composiciones redondas con más “soul” que “rock”, con influencias de la E Street Band y los Rumour de Graham Parker en su época de esplendor. Sus canciones, consideradas para muchos perfectas, se centran en la afición de su vocalista, Danny George Wilson, por contar historias de toda la vida, mentiras, el modo de vida rockero y, sobre todo, la narrativa de vivir en un mundo difícil e injusto. Su último disco, impregnado de los sonidos sureños de Alabama (EE. UU.), es un claro homenaje al “country”, al “folk”, al “bluegrass”, al “góspel” y al “rhythm & blues”, sin olvidar los toques “rock”. Ha sido valorado además como uno de los discos del año por numerosos medios nacionales e internacionales. El guitarrista, compositor y productor británico Troy Redfern comenzó a tocar la guitarra siendo adolescente. Rápidamente absorbió las influencias musicales de los primeros pioneros del “blues” y la energía de los iconos del “rock” de los años 70 y 80, aunque alcanzó su punto de inflexión cuando descubrió las afinaciones abiertas y la guitarra “slide”. Su talento quedó patente en muy poco tiempo, recibiendo el respaldo de Ernie Ball Strings o Airline Guitars. Troy ha trabajado incansablemente para abrirse camino gracias a giras eternas a través de los principales circuitos de festivales europeos, con un gran número de seguidores acérrimos que valoran sus interpretaciones apasionadamente honestas y ardientes y su visceral forma de tocar la guitarra. En los últimos años ha lanzado cinco álbumes de larga duración, el último, en 2021 fue el disco aclamado por la crítica “The Fire Cosmic”. Las venta anticipada de entradas para los dos conciertos están disponibles desde este mediodía al precio de 18 euros el de "Danny and the Champions of the World" y de 15 euros el de Troy Redfern. Los precios el día del concierto serán de 22 euros y 18 euros, respectivamente.