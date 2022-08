Pasaporte para viajar a través del baile

La jornada de chubascos intermitentes no deslució el desfile en el casco histórico del XLI Festival Internacional de Música y Danza Popular, que pudo desenvolverse con normalidad. Solo el grupo "Netos de Bandim" procedentes de Guinea Bissau, tuvo que excusar su presencia en el Parche y realizaron su baile en la calle la Cámara, a causa de la manifestación simultánea por parte de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).

No obstante, su actuación fue todo un éxito entre el público, logrando atraer numerosas miradas de las personas que a causa de la energía y ritmo sacaban sus cámaras móviles para inmortalizar el momento. "Nunca antes había visto algo como esto", señaló María Sánchez, una de las espectadoras más involucradas en la actuación. "Me da rabia, que sean bailes poco comunes y la gente no se lance a bailar con ellos", añadió impresionada del talento de los jóvenes guineanos.

Este grupo se caracterizó, además, por sus cánticos e indumentarias donde los pies descalzos iban adornados en las tobilleras con instrumentos de percusión de madera. Las mujeres se distinguían de los hombres porque sus trajes eran propios de la etnia "Manjaca", mientras que los varones representaban en su vestimenta a la etnia "Papel".

Seguidamente, llegaron los mexicanos al grito de "Sí, señor". Fue toda una explosión de colorido mientras las chicas giraban con sus faldas de vuelo agarradas de las manos de los hombres, al son del guitarrón, el violín, la jarana y la trompeta.

Tal fue el jolgorio montado en el Parche, que hasta uno de los bailarines sacó a una de las chicas del público a bailar con él. "Bailan fenomenal y me ha encantado que me sacara a bailar", admitió la hondureña Samanta Chow, que por sus raíces latinas ya conocía el estilo del baile. Este grupo de maricahis y bailarines mexicanos pertenecen a la agrupación "Tierras Mexicanas Compañía de Danza Folklórica" y llevan a sus espaldas más de veintitrés años de experiencia.

Como innovación para esta edición, estuvieron los terceros y cuartos en actuar: Bolivia y Georgia. La compañía de "Danza Acuarela Boliviana" sorprendió al público por su indumentaria "carnavalesca". Ellos realizaron un baile mímico, conocido como "chutas", a través del cual contaron una historia de desamor. Selvi Roca, era una de las bailarinas que iba completamente disfrazada de "pepino" un disfraz de pies a cabeza con semejanzas a la ropa propia del arlequín de la antigua comedia italiana.

"El pepino es el personaje más travieso de todo el carnaval e intenta robarse a las chilotas –las chicas del baile–", explicó Silvia Roca, "además es un personaje que va bailando de pueblo en pueblo y cuando se termina el carnaval, los pueblerinos lo entierran para que no moleste más durante el resto del año". Otra de sus características fue que los hombres no revelaban su rostro, sino que lo ocultaban bajo una máscara como señal de liberación y pérdida de la vergüenza. "Es un día donde puedes expresarte sin sentirte juzgado, por ello, los varones usan máscaras para proteger su identidad", aclaró Silvia Roca.

Finalmente, llegó el turno a la compañía de la "Univeristy Flying Georgians". "Me ha encantado su elegancia y delicadeza en los movimientos", apuntó María José Taboada. Tanto hombres como mujeres llevaban una "papakha" en la cabeza: "Es un tipo de sombrero con una simbología muy importante para los georgianos, ya que representa los montes de nuestro país", aseguró Nika, uno de los bailarines de la agrupación georgiana.

Para la tarde de hoy, habrá actuación de los seis grupos participantes en el festival (incluyendo a "Ochote Asturias" y a la agrupación folclórica Sabugo "¡Tente firme!") a partir de las 19.00 horas por las calles y plazas de Avilés.

El izado de banderas en la plaza de Álvarez Acebal con motivo del XLI Festival Internacional de Música y Danza Popular, quedó suspendido causa de la lluvia y se traslada para el día de hoy a las 14.30 horas, tras la recepción de los participantes en el Ayuntamiento.