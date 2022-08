La cantera musical avilesina que da la nota

"Este concierto es una prueba de contacto con lo que espero que venga en el futuro", aventuró Sergio Luzón, uno de los artistas más aclamados entre el público avilesino, que actuó ayer en el festival "Avilés, suena bien", un evento musical que apuesta por los jóvenes talentos. "Me hace mucha ilusión que el primer concierto del disco sea en mi ciudad", apuntó el artista respecto a su creación que lanzará al mercado a principios del año que viene y cuyas canciones lo conforman "Una caja de recuerdos que no quiero volver a visitar".

"Dellastrada", conformado por Olaya Llucía, Luis Noriega y Yeray Vázquez, se encargaron de la apertura del festival e interpretaron éxitos propios, como "Adiós mi amor" y los entremezclaron con versiones de viejos temas clásicos del pop-rock como "Moriría por vos", de Amaral. Este grupo que nació en 2014 como parte de un proyecto musical de instituto, se autoprodujo su primer disco titulado "No fun" con letras anglosajonas: "Próximamente, sacaremos nuestro segundo disco, y esta vez será todo en castellano" informó la vocalista.

"Sonder", fue el tercer grupo en actuar. "Estamos muy contentos de poder promocionar nuestra música en un sitio tan epectacular como la plaza del ayuntamiento", aseguró Mario Suárez, entusiasmado de que a finales de verano también grabarán su disco "Superindie". "Balas Perdidas", fue el siguiente grupo en actuar, liderado por Laura Díaz: "Es todo un orgullo poder ver a tus familiares y amigos en tu propia ciudad", afirmó, "por un lado te asusta pero por el otro lado, tienes ganas de sentir el momento", concluyó expectante por tocar por primera vez en el festival, junto a su amigo Jorge López.

Por su parte, "Morejón", puso a bailar a todo el Parche con sus ritmos latinos, especialmente, cuando intepretó uno de sus mayores éxitos, "Vamos a bailarla Remix" que ya superó las 350.000 reproducciones.

"Tribute Against The Machine" conformado por Nava, Rojo y Markos, cerró el festival rindiendo homenaje a su banda favorita: "Rage Against The Machine".