El PSOE y Cambia negocian in extremis el pago para liquidar la Fundación Mental

El equipo de gobierno avilesino (PSOE) y la primera fuerza de la oposición (Cambia Avilés) negociaban ayer in extremis las condiciones del pago que le corresponde al Ayuntamiento para liquidar la Fundación Metal. Salvo sorpresas de última hora, que no se esperan, ningún grupo de la oposición votará en el pleno que se celebra esta mañana a favor de la modificación de crédito que se traducirá en el pago municipal de 423.000 euros a la entidad, de los que 385.000 procederán de la hucha del Ayuntamiento. Las abstenciones decantarán la balanza, y casi con toda seguridad a favor de ese movimiento de dinero. Y es que pese a las muchas dudas que acompañan a este proceso, la Corporación quiere que los trabajadores de la entidad cobren lo que se les adeuda. Cuestión aparte es a qué precio.

Fuentes municipales confirmaron ayer que finalmente ese modificación de crédito que se acabó retirando del orden del día de la última comisión de Hacienda se abordará, de aprobarse la urgencia, en el pleno ordinario de hoy. Aunque a última hora de la mañana prácticamente se daba por sentado que finalmente habría que acabar convocando un pleno extraordinario para abordar este asunto, avanzada la tarde hubo fumata blanca a su inclusión en el orden del día del pleno ordinario de agosto.

No resultó tarea sencilla llegar a este punto. Y es que el acta que emitió la ejecutiva de la Fundación Metal, que se reunió este miércoles ante las demandas de la Corporación avilesina, no fue suficiente para convencer a los grupos de la oposición, en general, y a Cambia Avilés en particular, con quien más contactos ha tenido el gobierno local para desbloquear este asunto.

En ese acta, la Fundación Metal acuerda que "las cantidades aportadas por el Ayuntamiento de Avilés de destinarán, junto con el resto de las aportaciones, al proceso de liquidación, en el que se dará prioridad, dentro de la legalidad, al pago de deudas con trabajadores y proveedores". Y reitera el "acuerdo ya tomado por el patronato de emprender acciones legales frente a Femetal" si esta no realiza el desembolso que le toca en la liquidación (casi un millón). El documento recoge que el Ayuntamiento avilesino ha solicitado al resto de patronos que se retire la demanda viva en relación con la resolución del derecho de superficie del edificio del PEPA (el Ayuntamiento pagó 1,9 millones y la entidad le reclama 1,6 más). Pero ni se compromete a retirarla ni se pronuncia sobre otra condición que ponía la oposición avilesina: que el Principado ponga antes su parte (1,45 millones de euros).

Según fuentes municipales, esa modificación de crédito no irá finalmente a un pleno extraordinario y se abordará hoy tras comprometerse el equipo de gobierno con la confluencia a clarificar en la sesión los puntos más conflictivos que generan dudas: el compromiso de pago del Principado y que sobre las cuentas de la entidad no hay embargos que impidan que el dinero que aportará Avilés llegará a los trabajadores.

El único grupo de la oposición que tiene claro su voto es Vox, que hasta se pronunciará en contra de la urgencia y ya dejó ayer claro su "malestar e indignación" ante la propuesta de destinar más ahorros municipales a la Fundación Metal. "Tras recibir el acta por cortesía de un grupo de la oposición, ya que el PSOE no se dignó a mandar el acta a todos los grupos, vemos con pasmo la absoluta desfachatez de presentar la aprobación de 423.000 euros para el agujero sin fin de Fundación Metal, que no ha retirado la demanda contra el Ayuntamiento, no ha presentado las cuentas con claridad y no es capaz de decir de una forma clara a donde irá a parar el dinero que pretenden recibir a costa de los avilesinos. Lamentablemente las cuentas de Fundación Metal no están claras ni para los interventores. Es lamentable", protestó su portavoz, la concejala Arancha Martínez Riola.