Las abstenciones de CA y Cs dan luz verde a 358.000 euros para la Fundación Metal

Luz verde a que 358.000 euros del remanente del Ayuntamiento de Avilés se destinen al pago de la liquidación de la Fundación Metal que le corresponde al Consistorio (423.000, de los que 65.000 ya estaban presupuestados para la entidad). Las abstenciones de Cambia Avilés (CA) y Ciudadanos (Cs) en el Pleno ordinario celebrado este viernes permiten el desbloqueo de ese dinero. La Corporación quiere que los trabajadores de la entidad cobren lo que se les adeuda y esas abstenciones fueron suficientes para desbloquear el pago. Pero la oposición arremetió contra el PSOE por "nefasta gestión" de una entidad que está resultando "especialmente onerosa" para las arcas municipales. El resto de grupos votaron en contra y el Partido Popular (PP) incidió en que la Fundación Metal lleva recibidos más de 2,5 millones del Ayuntamiento en apenas un año y sus cuentas arrojan un déficit de tres millones.

El crédito ha sido liberado pese a que ningún grupo de la oposición ve realmente garantías de que se vayan a cumplir las condiciones que se exigían desde Avilés: que el dinero vaya al pago de deudas a la plantilla y proveedores, que el Principado abone antes que Avilés la parte que le toca (1,4 millones) y que la entidad retira la denuncia interpuesta contra Avilés por diferencias en cuanto a la valoración del edificio del parque empresarial (reclama 1,6 millones y el Ayuntamiento pagó por él 1,9). El PSOE se quedó solo porque el documento emitido por la Fundación esta semana no despejó las dudas de la oposición, que no ve más que "una mera declaración de intenciones" pero ninguna garantía. Nadie se quiso mojar con el "fiasco" de la Fundación Metal, pese a que el Ayuntamiento tiene obligaciones como patrono. Y una de ellas es el pago de lo que le corresponde en la liquidación de la entidad, la misma suma que el Ayuntamiento de Gijón.

"No podemos seguir con este goteo. Este dinero equivale al 10% de las inversiones de este año. Si le sumamos lo que aportamos por el edificio, sería el 60%. Es mucho dinero", protestó Agustín Medina, que justificó la abstención en que la respuesta a sus demandas "están recogidas con pinzas". "Es un charco tremendo en el que estamos metidos, pero hay que dar respuesta a las obligaciones y por eso no vamos a bloquear la transferencia", argumentó Carmen Pérez Soberón (Cs).

Los grupos que votaron en contra argumentaron que no hay seguridad alguna de que ese dinero vaya a ir a parar al bolsillo de los trabajadores porque ni siquiera se puede asegurar que no vaya a haber embargos en las cuentas. "Estamos entregando más de 400.000 euros a la nada. ¿Dónde están enterrados los millones de euros de esta Fundación?", protestó Esther Llamazares (PP). El exportavoz de Ciudadanos y ahora no adscrito, Javier Vidal García, también votó en contra y reconoció que "nos equivocamos cuando aportamos los 1,9 millones" para la compra del edificio, adquisición que salió adelante con el apoyo de la formación naranja. "Debíamos haberla condicionado a la retirada de la demanda. Y este, es un nuevo parche", dijo. "Este es un agujero sin fin", protestó Arancha Martínez Riola, de Vox, formación que desde el primer momento se opuso a la modificación de crédito que ahora tiene vía libre. El socialista Manuel Campa incidió en la importancia de este trámite para poder hacer los pagos antes de que expire septiembre y evitar que se agrave más la situación de proveedores y trabajadores.