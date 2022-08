"Trabajamos para que Asturias, además de paraíso natural, lo sea también cultural", dice Ángel García Suárez

Ángel García Suárez (Oviedo, 1961) es el director de "El español más desgraciado amante. Mazías. La poesía mata", la primera coproducción del Festival de Teatro Clásico de Avilés, una tragedia del dramaturgo avilesino Francisco Bances Candamo que se estrenó a comienzos del pasado julio en el Festival de Teatro Clásico de Almagro y que esta noche (22.00 horas) se presenta en la plaza de Camposagrado. Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA unos minutos antes de coger el tren que le trae a Avilés a la última sesión de los ensayos de su espectáculo.

–¿Por qué se ha metido con Bances Candamo?

–Es una larga historia. Soy asturiano, a los 18 años marché a Madrid a hacerme teatrero y he vuelto 40 años después. Y encima lo he hecho con las mismas ganas de seguir haciendo teatro. Así que me puse al día de lo que se hacía en Asturias. No lo sabía. Todo con el fin de poder aportar lo que sé o lo que he podido aprender. Volví a coincidir con José Rico, que es el alma máter de este Festival de Teatro Clásico dedicado a Bances Candamo, que es un autor que conocía de refilón: que si era de los siglos de Oro, que si fue el Dramaturgo de Cámara de Carlos II. Hablo mucho con Rico y me pongo a leer sus obras y hago algunas versiones para ofrecer a los espectadores. Hay dos tipos de espectadores del teatro actualmente: el comercial y el más sofisticado o intelectual. Lo que vi en Bances fue su afán por llenar los teatros con quien podía llenarlo: el público general. Y eso es lo que procuro.

–Y de todas las de Bances, ¿por qué "Mazías"?

–Es el primer Bances para mí, pero también es la primera vez que se hace esta tragedia en trescientos años. Vale, se hizo alguna zarzuela, pero no un espectáculo como este. Noté que "Mazías" me representaba: poeta, loco del amor... quería reírme un poco de mí mismo. Si me pongo a analizar todo lo que he hecho en el teatro veo que los montajes en que he participado explican mi vida en una época determinada.

–Pero del dicho al hecho...

–Claro. Aquí vuelve a aparecer José Rico. Le doy mi versión y me dice que le parece tan gamberra como interesante. Y, además, popular, pero en el sentido de que es muy humana. Acordamos entonces que este "Mazías" podía ser una buena apertura de un festival dedicado a un autor que no es muy conocido. Le digo que el montaje tiene que ser muy potente y decide dar el paso. Así que llamamos a otras compañías españolas que se suman al proyecto. Somos unos locos, aunque Rico más que yo porque él ha puesto su dinero para este proyecto.

–Y estrenan en Almagro.

–Ese era el objetivo inicial: traer a Bances Candamo con prestancia a su patria con un espectáculo estrenado en un festival como Almagro. No es igual montar un Bances en Avilés y para únicamente los avilesinos. Recuperar lo nuestro desde fuera parece mejor idea. Esto no quiere decir que renunciemos a montar en el teatro Palacio Valdés: es su sitio ideal. Mañana [por hoy] nos presentamos en la plaza del pueblo porque también creemos que el teatro popular engrandece la escena.

–Y se meten con una compañía de diez actores.

–Queremos reivindicar la profesión en un momento en que se está perdiendo. Y la profesión es poder vivir de esto que hacemos: de contar historias. Ensayamos durante semanas y nos tiramos de los pelos y luego nos amamos mucho. Y todo esto lo hemos podido hacer gracias, sobre todo, a José Rico –no me cansaré de decirlo– y al área de Cultura del Ayuntamiento de Avilés. Asturias es un paraíso natural, pero nosotros trabajamos para que también sea un paraíso cultural.

–Aquí es director de escena, pero usted empezó como actor.

–Como le dije, a los 18 años marché a Madrid. Allí me inscribí en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.

–La RESAD.

–Eso es. Tuve la suerte de poder trabajar en los dos tipos de teatro que había por entonces: el comercial y el independiente. Iba de uno a otro sin problema.

–Trabajó con Adolfo Marsillach.

–Y eso me marcó para siempre. Entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y allí participé en montajes gigantes: en "La Celestina" que hicieron Amparo Rivelles y Jesús Puente. Compartir escenario con personas como estas o con Ángel Picazo contribuyeron a ser el que soy ahora.