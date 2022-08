"Todo es legal", responde Festejos al interés del PP por la figura de un colaborador

"Está obsesionada con algunos colaboradores de este Ayuntamiento. Veo obsesión personal y hostigamiento hacia determinados colaboradores de esta administración", respondió este viernes en el Pleno ordinario de agosto la concejala de Cultura y Promoción de Ciudad de Avilés, Yolanda Alonso, a la portavoz del Partido Popular (PP), Esther Llamazares, que la volvió a interpelar por los contratos menores que se vienen realizando durante todo el mandato a un gestor cultural.

La popular pidió cifras, sin éxito."Usted misma ha solicitado expedientes y está deseando contárnoslo, busca un espacio para contestarse a sí misma. Los contratos con colaboradores son legales", expuso Yolanda Alonso, quien destacó " la mejora" que se ha producido en la programación cultural de la ciudad, lo que a su modo de ver justifica la "oportunidad" de esos contratos menores. "Las facturas de los pagos tienen la conformidad de los técnicos responsables de los contratos. Tiene obsesión solo con algunas personas", añadió Alonso. Llamazares habló de "trama" y cifró en más de 53.000 euros lo cobrado por el colaborador en cuestión entre 2021 y 2022. "Es imposible hacer un seguimiento al detalle, tienen montada una trama muy complicada y la ley no se está cumpliendo. Hay trabajos que no tienen expediente ni contrato. Y yo no tengo manía a nadie", dijo la portavoz del PP, quien asegura que el mismo colaborador acude a reuniones en las que habla en nombre del Ayuntamiento. "A mí no me suplanta como concejala nadie", exclamó Alonso, que agotó el tiempo de intervención enumerando esas mejoras a las que hacía referencia. Atribuyó a ese colaborador haber convertido el pabellón de La Magdalena en sede de grandes conciertos –"un trabajo ímprobo"–, que Camilo o Sebastian Yatra hayan pasado por ese escenario, el "salto cualitativo" del Festival de Cultura Urbana o la próxima actuación de Lila Downs en el Palacio Valdés.

En defensa del mismo colaborador salió el edil no adscrito Javier Vidal García: "Por mi vida profesional en la SGAE conozco ese mundo, sé cómo funcionan las cosas y su labor es excelente. Si hay algo irregular, denúnciese, pero esta sospecha permanente cuando sé que es un profesional excelente..."