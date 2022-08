Polémica en torno a la organización de los chiringuitos de San Agustín, una de las novedades del programa festivo de este año. La patronal hostelera Otea felicita al Ayuntamiento por esta iniciativa, pero cuestiona su gestión por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) puesto que "no todos los establecimientos de Avilés tuvieron conocimiento de esta iniciativa y pudieron optar, en igualdad de condiciones, a ocupar uno de los puestos del recinto", en la pista de La Exposición.

En una carta remitida ayer a la Alcaldesa, el colectivo sostiene que "no todos los establecimientos de Avilés tuvieron conocimiento de esta iniciativa y pudieron optar, en igualdad de condiciones, a ocupar uno de los puestos del recinto". "Nos hubiera gustado colaborar en este proyecto y aportar nuestra amplia experiencia y conocimiento en esta materia. No entendemos que no se nos tuviera en cuenta e informara desde un principio", protesta Otea, que ve "grave" que se haya "impedido la máxima participación de los hosteleros de Avilés".

El Partido Popular (PP) de Avilés criticó recientemente que el Ayuntamiento asignase de forma unilateral a la Ucayc la gestión de los chiringuitos de San Agustín y volvió a hacer referencia a este mismo asunto en el Pleno ordinario celebrado ayer. El concejal socialista Pelayo García aseguró que fue la Unión de Comerciantes quien solicitó la instalación de los chiringuitos y quien tramitó, por tanto, las solicitudes. La portavoz del PP, Esther Llamazares, señaló: "La Ucayc dice que fue una idea del Ayuntamiento. ¿Quien miente?"