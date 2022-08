"La polarización va a pasarle factura a Barbón y eso que, enfrente, no tiene nada", dice Francisco Llera

Francisco Llera (Caravia, 1950) es catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco. Participó ayer en los cursos de La Granda con una ponencia que tituló "La política española entre la polarización y una crisis crónica". Esta conversación con LA NUEVA ESPAÑA se desarrolla en la terraza del hotel Palacio de Avilés que acoge los seminarios estivales desde comienzos de este mes.

–Esto de la polarización parece consustancial a la política española desde hace dos siglos. ¿No?

–Sí y no. La exacerbación de la polarización política y su consecuente colapso es lo que vivimos en la Segunda República. Esa dinámica se repite, pero no solamente en España: ahora mismo lo estamos viviendo en muchas otras sociedades. Lo que cambia fundamentalmente es la propia sociedad. La dictadura es una forma de polarización extrema: un polo gana una guerra, se impone y excluye al otro polo.

–Lo decía porque está para ver la política desde Isabel II para acá.

–Sí, bien. Estamos en una dinámica de crisis crónica, de crisis de modernización. El gran salto en este sentido lo vivimos desde la Constitución de 1978, desde la Transición. Tenemos la democracia más consolidada, más homologada y mejor evaluada de nuestra historia. De entonces acá se vivieron tres décadas de modernización, de avance, de resultados evidentes de tal manera que se habló en toda Europa del milagro español. Después de la Leyenda Negra nunca nos habían tratado tanto: éramos los alemanes del sur. Son tres décadas muy importantes de moderación, de construcción de una sociedad distinta, de modernización del país, de consolidación institucional, de separación de poderes, de estabilidad, de rendimiento institucional, de productividad...

–Y todo esto ya no lo tenemos.

–No. Lo que vemos es cómo se incrementa desde el punto de vista ideológico la población que tiene menos en cuenta, precisamente, el valor de la ideología referente en sus preferencias y decisiones y, al mismo tiempo, vemos también cómo se incrementa mayoritariamente la población ubicada en posiciones centrales. Por lo tanto: la moderación y el pragmatismo son las características dominantes de la mayoría de los españoles durante estas tres primeras décadas tras la Constitución.

–¿Y cuándo se rompe?

–Hace una década larga: Zapatero es el punto de partida de esta crisis de alguna manera. Primero por la crisis económica, aunque la crisis política estaba larvada anteriormente por los problemas de corrupción, otro clásico de la política española, aunque no sólo: la corrupción la hemos visto en Francia, en Italia, en todos los sitios. Esto era descontado por el electorado cuando las cosas iban bien, pero con la crisis de 2008 nos estalla en la cara. Que unos se enriquezcan, mientras otros tienen que pagar...

–Pero corrupción ya la hubo con Felipe González.

–Sí, sí, pero era sancionable y, de hecho, el electorado lo sancionó.

–¿Qué diferencia hubo entonces con la corrupción de 2008?

–La crisis económica. La tuvimos que pagar a escote. Que todos los ciudadanos la pagásemos a escote y algunos se lo llevasen calentito... eso lo convirtió en moralmente insoportable para una población un poco harta de la partitocracia. No cabe duda de que el sistema se modernizó mucho, pero también la población fue muy pasiva, muy confiada, muy poco participativa desde el punto de vista de exigir responsabilidades. Esa misma ciudadanía llega un momento en que dice: "Esto no puede seguir así". El control partidista de todo y, al mismo tiempo, la pérdida de calidad de las élites políticas porque ellas misma se seleccionan sin que los ciudadanos no tengamos nada que decir dieron con la aparición del populismo y el discurso de la casta.

–¿Se refiere a cuando el "milagro español" del que hablaba se transforma luego en el régimen del 78?

–Bueno, esto fue cosa de un sector que pudo hacer mella desde el punto de vista discursivo. Mire, los españoles fuimos los campeones de Europa de la valoración de nuestra democracia y, de repente, esta valoración se hundió y el bienestar democrático se convirtió en malestar democrático y los responsables señalados por la población eran los partidos. Esto creó una desafección descomunal. Entonces, en este ambiente es cuando el discurso populista tiene su caldo de cultivo abierto. El discurso de la casta era fantástico.

–Lo que pasó en los años treinta, cuando el auge de los fascismos.

–Claro. Es recurrente. Lo que pasó a partir de 2008 es que la población identifica una manera de obrar de los políticos: descalifican y polarizan para ocultar su incompetencia. Una cortina de humo y, a la vez, una bola de nieve que va a más. Fíjese: Felipe González nunca hizo una mayoría de bloque, nunca pactó con el Partido Comunista, ni con Izquierda Unida. Ni radicales. Pactó con nacionalistas o con partidos más o menos moderados. Y el PP hizo lo mismo. La población aceptó el modelo del turno: primero gana uno y mañana el otro y cada uno tenía garantizadas dos legislaturas. Con Zapatero cambia esta dinámica. La polarización genera crispación. Pedro Sánchez puede que sea el primer presidente que no tiene garantizadas dos legislaturas. El PSOE ya ha cedido medio millón de votos al PP de Feijóo. Sánchez está malgastando su impulso.

–¿Y si nos ponemos en Asturias?

–La polarización de la política española va a pasarle factura a Barbón y eso que, enfrente, no tiene nada. Sus expectativas peores.