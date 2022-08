Euforia festiva

Noche larga de música y fiestas, con excelente respuesta del público. El balance de la primera jornada de la Semana Grande de Avilés no puede ser más favorable. Las 15.000 personas que se dieron cita en la verbena con "París de Noia" parecen anunciar las que serán unas fiestas de récord. Los cuerpos policiales destacan la ausencia de incidentes relevantes en el arranque de un San Agustín que va camino de superar las expectativas de un verano óptimo, al menos en lo que respecta al atractivo de la ciudad, que ha llenado casi todas sus plazas hoteleras para estos días, ha completado con lista de espera algunas de las actividades estivales y vive con entusiasmo el aluvión de reservas en bares y restaurantes que hace días colgaron el cartel de completo.

El "modelo Avilés" de esta temporada en Festejos ha pasado por optimizar, con los recursos disponibles, todo un verano de oferta cultural y de ocio. Si los grandes conciertos han tenido su cita destacada en el mes de julio, para San Agustín se ha optado por extender la fiesta por toda la ciudad –incluso en las atracciones feriales– de manera que no hay rincón donde no se sienta estos días que San Agustín esté más presente que nunca. Con las primeras actuaciones del Festival de Música y Danzas Populares ya se hizo sentir ese "modelo" de actividades por toda la ciudad, sin citas esporádicas de relumbrón. Decisión respetable, no siempre compartida por todos y de la que en unos días, desde este mismo Balcón al Muelle, se verán los resultados. La Semana Grande de Avilés ha comenzado y el santo patrono ya inunda calles y plazas. Los amantes de las artes escénicas, de los sonidos más pegadizos, de los clásicos, de la artesanía, las tradiciones asturianas y los sabores de siempre podrán disfrutar desde la mañana hasta la noche.

Cuando la fiesta pliegue velas quedará por dilucidar un otoño de grandes decisiones para Avilés y sus ciudadanos. El futuro de la antigua Alcoa y los avances en el plan de Baterías, el proyecto pendiente de eliminación de barrera ferroviaria, la resolución de las iniciativas presentadas a los fondos "Next Generation" y la finalización de los DUSI, todo ello, sin olvidar cómo se ha venido informando a través de las páginas de este diario del acuciante problema demográfico que afronta esta comarca, además de las posibilidades que otorgaría una reorganización territorial mediante la fusión de concejos. No quieren abrir ese melón los munícipes, menos aún a pocos meses de una nueva cita electoral, pero de lo que no cabe duda es de la potencia de este territorio cuando camina unido.

Fundación Metal.

El Pleno avilesino dio luz verde esta misma semana para que 358.000 euros del remanente del Ayuntamiento se destinen al pago de la liquidación de la Fundación Metal. Hay acuerdo de todos los grupos en lograr que los trabajadores cobren las cantidades que se les adeudan, pero menos clara ha quedado, a ojos de la oposición, la gestión que el gobierno local ha hecho de este asunto. Utilizar como arma política la liberación o no de ese crédito parece poco responsable cuando el trabajo que queda por delante es ser garantes de que en el plan de liquidación de la entidad se cumple con los compromisos pendientes con la plantilla y después que arrecie el temporal contra los autores del hundimiento. De poco sirve cambiar el tejado mientras llueve.

Ministra.

Se echó en falta estos días una mayor visibilidad de la visita de la exministra de Cultura Ángeles González-Sinde al Niemeyer. Como presidenta del patronato del Museo Reina Sofía hubiera sido una buena oportunidad para explicar en qué se materializará el acuerdo que el centro cultural de la ría mantiene con la pinacoteca madrileña.