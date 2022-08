"Me hago fan de ‘París de Noia’ si me da otra noche igual"

David Franqueira (Oviedo, 1985) llega a la cita con el periodista con cara de cansado: "La noche de ‘París de Noia’ fue dura y muy intensa", explica. Franqueira es uno de los dos del bar Filan, en Rivero, y también el de la tienda La Chinata, en Las Meanas.

–¿San Agustín, Antroxu o la Comida en la Calle?

–San Agustín, desde luego, está siendo un pelotazo. El Antroxu está muy arraigado, pero lo que me flipa es que en marzo 15.000 personas estén pensando en dónde van a comer cuando llegue el Bollo al mes siguiente. Estas ganas de fiesta no las supera nadie en el mundo.

–O sea, que las tres.

–Mayormente.

–Pero esta entrevista va de San Agustín. Así que, acláreme: ¿qué le mola más?

–"Café Quijano" mola mogollón, pero lo mejor es que parece que estamos de fiesta desde el Celsius. Oviedo y Gijón pueden tener más dinero para fiestas, el que tiene Avilés, sin embargo, se invierte mejor: dura más tiempo. Hablo con turistas todos los días –en el bar y en la tienda– y lo que me dicen es que parece que no termina nunca la fiesta.

–¿Es de subir al "Saltamontes" o de los que coge sitio para ver los fuesgos?

–Soy del "Saltamontes", pero los fuegos no me los pienso perder. La ría es el mejor sitio para verlos. Estábamos en el puesto de Gastronaútica y ahí, detrás de la barra, me di cuenta de que la ría se veía más guapa que nunca: un tío cantaba, atardecía... Ese fondo para los fuegos es espectacular.

–¿Orquestas o conciertos?

–A título personal, conciertos, pero sé de sobra que si lo que quieres es traer gente lo que necesitas son orquestas. No tengo ni idea de cuánta gente había anoche [por la del viernes] en La Exposición viendo a "París de Noia". En el momento en que pude descansar un instante sólo vi cabezas y cabezas. Así que, a título comercial, las orquestas. Me hago fan de "París de Noia" si me vuelve a dar otra noche igual como la del viernes.

–¿El mejor barrio para tomar el vermú en San Agustín?

–Me lo tomo todos los días en Rivero.

–¿Un plan perfecto para estas fiestas?

–Por la mañana te levantas temprano y te subes al barco de la ría. A la vuelta, te subes a la sala Cómic para ver la exposición de Paco Roca. Vas a comer y cuando terminas te acercas a la rula, a las visitas guiadas, que molan. Si coincide que ya está puesto el Mercado Medieval, vas; y cierras la noche con una orquesta. Este plan si se lo ofreces a un turista se va a ir a casa con muy buen sabor de boca.

–¿A quién prefiere como patrón? ¿A la Virgen de la Luz o a San Agustín?

–Como soy autónomo, mi patrón son todos mis clientes.