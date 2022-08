A tres océanos de distancia

Cuando la lectura de este artículo acompañe el café matutino de los lectores, la protagonista del mismo ya habrá hecho la digestión de la comida y la luz de la tarde empezará a declinar en Noosa Heads, la paradisíaca localidad del Este de Australia donde reside en estos momentos Lucía Santiago Pérez. Y es que a esta avilesina le separan de su Avilés natal ocho husos horarios, 17.318 kilómetros en línea recta y tres océanos: el Atlántico, el Índico y el Pacífico, que es el que baña la costa donde vive une mujer que define su pasión por viajar con una expresión muy visual: "Surfing en bikini". O sea, buscar en cada momento el lugar idóneo y con la temperatura adecuada para surfear ligera de ropa.

Lo que a ella le parece "normal" –vivir con la maleta ligera y obviar que el mundo está lleno de fronteras–, a sus padres se les antoja "una tortura" por lo poco que la ven. Lucía Santiago Pérez, soltera y sin hijos, es hija de un escaparatista y un empresario que se ofrece sin titubear a pagar la mitad del salario de su hija si alguien le ofrece un empleo en Asturias que la convenza de retornar a casa. Bromas al margen, el padre de Lucía Santiago lamenta que su hija esté "en la otra punta del mundo", si bien acepta la situación porque "es su vida y ha elegido vivirla así".

Contada por ella misma, la historia de la "emigración" de Lucía Santiago Pérez tiene aristas más acusadas que las que perfila su padre: " [En casa] tardaron muchos años en respetar mi decisión. Hay gente que piensa que huyes de algo o de responsabilidades. Y no. La realidad siempre fue más simple: disfrutar –que la vida es corta– y escucharme a mí misma en lugar de tratar de satisfacer expectativas que otros tienen sobre el tipo de vida que deberías llevar".

A diferencia de otras personas de su generación que se han ido al extranjero para promocionarse o para desarrollar proyectos laborales en ámbitos aquí impensables, esta mujer asegura que nunca se vio influida por el pensamiento o la presión de "necesitar progresar". Simplemente, aclara, "curiosidad por explorar otros lugares y conocer otras culturas". También, como ya quedó dicho, “por el surfing en bikini, un estilo de vida. Es que en Asturias el invierno es largo".

De los 40 años que cumplirá el próximo noviembre, "quince más o menos son los que llevo yendo y viniendo. En este tiempo he vivido en muchos países haciendo de todo. En mi etapa de veinteañera trabajé, por citar solo dos ocupaciones, de azafata en un yate de expediciones a los mares ártico y antártico y poniendo copas en una playa perdida de una isla tropical. En los últimos ocho años, más o menos, ya empecé con mi ocupación actual".

Dicha ocupación, por precisar, tiene carácter autónomo y consiste en la realización de proyectos videográficos: "Ya que voy a salir en LA NUEVA ESPAÑA aprovecho para promover mi nuevo proyecto. Se puede ver en www.womenflow.io, donde estamos a punto de sacar una colección de NFT (activo digital encriptado) con el objetivo de recaudar fondos para producir un documental y una comunidad educativa en el entorno web para informar y normalizar sobre las diferentes fases del ciclo menstrual".

Desde que vive relativamente errante, Lucía Santiago asegura que se le ha "abierto la mente", que atesora un "caudal de experiencia" y que ha aprendido mucho sobre sí misma "y sobre los demás": "Vivir en un país donde no eres ‘raza blanca’, donde no te puedes comunicar con la misma capacidad y donde no tienes una red de contactos en la que apoyarte es una cura de humildad, te saca del caparazón y te hace más fuerte", reflexiona. De su actual experiencia en Australia destaca que "no hace falta trabajar tantas horas como en España para vivir y si quieres puedes ahorrar con mucha facilidad". También valora "poder respirar aire limpio y bañarme en un océano sin contaminación; me apasiona la Naturaleza y la vida salvaje y aquí estás muy en contacto con ella".

A más de 17.000 kilómetros de su Asturias natal, esta avilesina aventurera reseña las cosas que añora: "Somos mucho más sociales que los anglosajones –la cultura de bajar al bar es impagable– y la gente tiene mucho corazón". Lo que, por contra, le "duele" es "la contaminación, la despoblación y la falta de oportunidades. La vida está cambiando, las industrias tradicionales se reconvierten o morirán y siempre pensé que Avilés sería perfecto para un hub de renovables aprovechando el puerto". Y remata con una petición: "Dile a la Alcaldesa de mi parte que contacte a Elon Musk para producir baterías y coches eléctricos para toda Europa? Así quizá dejaríamos de ver tantos locales vacíos". La aludida, Mariví Monteserín, lectora de este diario, seguro que tomará nota.

Lucia Santiago Pérez (Avilés, 2 de noviembre de 1982) se formó en Oviedo en ciencias económicas y financieras (A.D.E.) y tiene un máster en Dirección y Planificación Sostenible cursado en La laboral de Gijón. Antes de los estudios superiores fue alumna del colegio salesiano Santo Ángel de Avilés. En la actualidad trabaja como videógrafa en Australia.