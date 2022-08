Avilés sonaba muy bien

Las orquestas sinfónicas, de normal, pasaban de Avilés. Pero un día dejaron de hacerlo. Fue en noviembre de 1990 cuando comenzaron a cambiar las cosas. Entonces fue, por ejemplo, cuando se subió al escenario del –entonces– salón de actos de la Casa de Cultura la orquesta de cámara conocida como "Los Virtuosos de Moscú", la agrupación musical que había fundado Vladímir Spíviakov en 1979 y de la que formaban parte algunos profesores que luego se iban a jubilar en el Conservatorio de Avilés: el violinista Lev Egerman Chistyakov es uno de ellos; el otro, el chelista Alexander Osokin que, en una entrevista en este periódico confesó: "Viví en el edificio de los compositores. Viví en la misma casa que Rostropovich y el compositor Shostakovich, en los años de oro de Moscú. Toqué en el domicilio de Shostakovich su Cuarteto de cuerda n.º 14, con las partituras manuscritas por él mismo. Tengo fotos con él". La leche.

El concierto aquel de la Casa de Cultura fue como el comienzo de la fiesta sinfónica avilesina. La música clásica en Avilés siempre había sido cosa de la Sociedad Filarmónica, aunque lo que programaba –lo que podía programar, por ser más precisos– era de tamaño asequible (solistas, quintetos, tercetos...) "Los Virtuosos de Moscú", recién llegados a Asturias, se presentaron en Avilés. Los veintitantos músicos eligieron ensayar en el Conservatorio de Avilés. El teatro Palacio Valdés que, por entonces, estaba todavía en un veremos sonaba como sede fija de la agrupación soviética. El cronista de LA NUEVA ESPAÑA que cubrió aquel concierto histórico recogió un lamento de Spíviakov: "No sabemos dónde vamos a trabajar de forma regular".

Este empujón virtuoso –aún sin teatro– se clavó como una seña de identidad en los responsables de la programación cultural avilesina. Entre 1990 y 1994 se desarrolló el ciclo "Música en la Casa" (dos temporadas anuales, 29 conciertos, unos dos centenares y medio de abonados de promedio) que luego engendró el de "Música en Escena", que ofrecía en el mismo abono orquestas, lírica y ballet y que, a su vez, devino en los ciclos de teatro –primero temáticos y luego temporales– que se convirtieron en seña de identidad del Palacio Valdés. La historia de esta fiesta trigésima del odeón local es, en realidad, la de la búsqueda de su lugar en el mundo de la cultura nacional.

En aquellos primeros años musicales –en la Casa de Cultura, que siempre ha funcionado como sala B del odeón local– se llegaron a Avilés las orquestas de la BBC de Mánchester, la Sinfónica de Moscú, el "New London Consort", la Filarmónica de Halle, la Nacional de Lituania y hasta los "King Singers". Este poderío musical de los responsables culturales avilesinos en aquellos primeros años noventa tiene su traslado dinerario en el hecho de que el Palacio Valdés todavía no había sido reinaugurado, es decir, todavía no había tablas para hacer teatro.

En 1994 comenzó la programación regular de esa "Música en Escena" que trajo a la ciudad a directores como Peter Maag al frente de la Orquesta Clásica de Padua y el Véneto en marzo de 1999 o a Philippe Entremont, que llevó la batuta de la Orquesta Sinfónica de Múnich, en mayo de 2005... y también a agrupaciones musicales como las nacionales de Francia, Armenia, Bulgaria, Irlanda del Norte, Ucrania, Hungría, Letonia y Eslovaquia. La música le dio el toque internacional a una programación tan recogida (de dinero) como siempre ha sido la de Avilés.

Los responsables culturales avilesinos que habían cazado a abonados filarmónicos los sumergieron, de repente, en un mar de óperas, zarzuelas y espectáculos de danza. Y así, la "sala A" del Palacio Valdés –la bombonera que diseñó Manuel del Busto– comenzó a abandonar esa soledad ciudadana. Porque, entonces, hace treinta años, las producciones teatrales a veces pasaban por la ciudad con más pena que gloria. Uno va a un concierto y por el mismo precio puede disfrutar de una representación operística y hasta de la Compañía Nacional de Danza. Y todo en el mismo teatro en el que Miguel Narros hace "Seis personajes en busca de autor". El cultivo del público es un negocio de largo recorrido.

La consolidación de "Música en Escena" llegó cuando Avilés se integró en Festival de Música y Danza de Asturias. En paralelo a esto, estaba la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), cuyo poder de atracción de espectadores nunca fue el mejor de los posibles. Esta circunstancia la quisieron salvar los diferentes gerentes de la institución acoplándose al ciclo "Música en Escena", que ya era grande (hasta 400 abonados por temporada). Pero esa pretensión dio en hueso. La OSPA llegaba a Avilés fuera de ciclo y los espectadores avilesinos se quedaban fuera de la OSPA. Los responsables culturales de Avilés en aquellos años y los de la orquesta del Principado tardaron en ponerse de acuerdo. En Avilés no se podía asumir una subida de los abonos para alimentar a la OSPA porque, dicen ahora los primeros, su llegada haría escapar a los abonados. Es decir, no había tanta tarta para los melómanos avilesinos. El acuerdo final entre las pretensiones de la OSPA y las de Avilés se selló en 2002. Entonces entraron gratis en el ciclo de "Música en escena". Los abonados avilesinos no pagaban de más y la OSPA incorporó Avilés a su calendario.

En aquel tiempo, cuando Avilés era una fiesta sinfónica, se escucharon, por ejemplo, "La Pasión según San Mateo", de Johann Sebastian Bach a cargo de la Europachorakademie y la Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim. Esto fue en abril de 2003. Otro hito musical fueron los "Carmina Burana" de Carl Orff que en mayo de 1993 interpretó la Frankfurter Singer Akademie y la Orquesta Filarmónica de Odessa, de Ucrania. Orff estrenó su pieza más conocida en junio de 1937 –en pleno nazismo– con las voces del mismo coro que salió a escena en la Casa de Cultura.

Una de las curiosidades más señaladas de esta fiesta musical se produjo en enero de 1998. La Orquesta de Cámara de Israel, con Samuel Friedmann en la dirección, interpretó en Avilés la quinta sinfonía de Ramón Garay, un compositor avilesino, maestro de capilla de la catedral de Jaén en el siglo XVIII. Garay tiene calle en su ciudad natal (en El Reblinco).

La fiesta sinfónica que habían iniciado en 1990 "Los Virtuosos de Moscú" terminó en 2012. La música que empezó a sonar a partir de ahí fue distinta.