Fiestón teatral en Avilés

Un señor de Avilés escribió hace tres siglos "El español más amante y desgraciado Mazías. La poesía mata". La compañía del actor y director José Rico convirtió aquella tragedia en el argumento del fiestón teatral que organizaron el sábado pasado por la noche en Avilés, en el día mayor del Festival de Teatro Clásico de Avilés "Bances Candamo". Pese a los micrófonos que llevaban los actores –que iban y venían como en una conferencia trasatlántica– los dos centenares de espectadores que pudieron pillar silla en Camposagrado disfrutaron como nunca de la comedia dramática del más clásico de los dramaturgos avilesinos que nunca dio la historia. Y no fueron más porque los huecos para apoyar los riñones escasearon. Una lástima.

El señor de Avilés había nacido en abril de 1662. No paró mucho en la ciudad. Siendo apenas bebé –con el padre recién muerto– lo mandaron a Sevilla. Llegó a Madrid y se hizo hueco en la corte de Carlos II, que le nombró Dramaturgo de Cámara, que fue un cargo que inventaron para él. Ni Lope de Vega, ni Calderón de la Barca, ni nadie. El avilesino de nación. El último de los barrocos de los siglos de Oro. Los expertos lo ubican entre los poscalderonianos. Y ser "pos algo" siempre es síntoma de que no ser nada. O, al menos, de no serlo para la posteridad. De ahí la razón de ser de este festival avilesino que ya ha llegado a la segunda edición, pero que pide a gritos consolidarse. Y unas gradas para el público. Y una plaza delimitada. No es muy normal escuchar los versos de Bances Candamo mientras cruzan señores con perros por delante de las tablas. Pero esto son cosas del teatro popular: la ambición de la compañía sideral que puso sobre la escena la peripecia divertida del juglar medieval Macías –Bances lo llama Mazías y también Fernán, aunque parece ser que el original era Santiago: era de Padrón–.

Eduardo Castejón, nuevo sobre el escenario, se come el alma del poeta que inspiró a Bances (y luego a Larra y, al final, a la reina Letizia), Nuria Gallardo –cuarenta años sobre la escena– se convierte en el gracioso y soez Lope y Ángel García Suárez, el versionista, el director, mueve sus piezas como el pinchadiscos del guateque clásico.