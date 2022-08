El orbayu desluce las actuaciones musicales del domingo en Avilés

El orbayu inoportuno dejó anoche a "Nonno" sin su fiesta rocanrolera. Eran los primeros del Factoría Sound Summer, los primeros que tenían que probar el escenario –al aire libre– de la plaza de Camposagrado. Y se quedaron con las ganas. Y también algunos –pocos– que aguantaron hasta que al final la organización decidió que no iba a haber música, que el agua y las conexiones eléctricas no son compatibles. "Sin rocanrol no hay fiestas", se lamentó. Otros miraron a las nubes y se quejaron al gobierno local del agua caída.

El concierto de Marta Soto, a cubierto, en la plaza de La Exposición, ese no se suspendió. Así que la cantante andaluza de "Quiero verte" y de "Todo lo que tengo" deslumbró a sus seguidores en un recital compuesto por 18 temas, piano incluido. Pero esto fue anoche. El segundo concierto del ciclo veraniego lo protagoniza esta noche (22.30 horas) la pacense Susan Santos que explicó a preguntas de este periódico que cuando más disfruta es "cuando está sobre el escenario". Estaba a punto de subir al escenario santanderino en el que ayer presentó su disco "L. A. Session" que es el que viene a presentar a Avilés, si el tiempo lo permite. Santos viene con dos músicos. Los tres, lo que quieren hacer es dar forma a la música de "clara influencia americana" porque a Santos le tira mucho el "blues". La Liga Freestyle de Avilés del sábado pasado dejó al rapero lucense Le33 en lo alto del podio. Ganó a Mario Vi, de Vitoria, y a Vivi de Cartagena. Los participantes lo que se juegan son dos huecos en la Liga Internacional, en la que venció el asturiano Gazir, que recogió su anillo hace unos meses en La Magdalena. A partir del jueves vuelven las orquestas imán a la plaza de La Exposición.