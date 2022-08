Los pescadores, sobre el veto al arte de pincho: "No hay técnica más ecológica"

Los pescadores asturianos no dan crédito al propósito del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius, de imponer la prohibición del uso de artes de fondo en profundidades de entre 400 y 800 metros, el final de la plataforma continental, una medida que, de prosperar, acabaría, por ejemplo, con la pesquería de la merluza del pincho. "Es un tema político y con barniz ecologista, una idea descabellada carente de todo fundamento científico y falta de rigor. Tanto es así que, por todo argumento, la memoria justificativa de la medida dice que ‘se intuye’ la existencia de daños producidos a los fondos marinos por los aparejos que se quieren prohibir en determinadas zonas. ¿Qué seriedad es esa?, ¿cómo que ‘se intuye’?, ¿se sabe a ciencia cierta o no se sabe? A los pescadores no nos gusta jugar a las adivinanzas, y menos con lo que nos da de comer", protesta airado el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, Adolfo García Méndez.

La polémica, de la que se viene haciendo eco este diario, comenzó en julio: por proteger corales, esponjas u otros organismos vulnerables que se sabe o "se supone" que existen en los lechos marinos, la Comisión Europea ha iniciado el trámite para la prohibición de todos las artes que entran en contacto con el fondo de 94 áreas marinas repartidas entre España, Portugal, Francia e Irlanda. De prosperar la medida, ningún arte –ni de anzuelo ni de red, ni fijo ni de arrastre– podrá ser usada en los cantiles. De momento, el plan está sobre la mesa de la Comisión Europea después de que 14 representantes de los Estados votaran a favor en el Consejo, dos en contra (España e Irlanda) y se abstuvieran nueve. "Tengo 16 años de experiencia como pescador de palangre [una técnica basada en el uso de anzuelos] y jamás cogí una esponja o un coral; si es verdad que los hay, no deben de resultarles muy perjudiciales nuestros anzuelos, que por otra parte ya usaban nuestros antepasados hace siglos", asegura García Méndez para recalcar que "no hay arte más ecológica y respetuosa con el medio marino que el anzuelo". La flota de Cudillero tiene a gala ser la más "pinchera" de Asturias y, de hecho, la cofradía pixueta tramitó hace años una etiqueta de calidad para diferenciar en el mercado el pescado capturado con ese arte: merluza, besugo, virrey, abadejo, calamar, lubina... "Ni se sabe los años que llevamos los asturianos pescando con este arte, siglos seguramente; es la más selectiva y ecológica que se conoce. Digo yo que no será tan destructivo si el mar sigue dando peces", manifiesta el patrón mayor de Cudillero, Salvador Fernández. El pixueto tilda de "una locura " la pretensión del Comisario de Pesca de la UE de expulsar a los palangreros de sus caladeros tradicionales y advierte de la "catástrofe" que tal medida supondría para la flota local: "La actividad de muchos de los barcos de Cudillero depende del pincho en un 80 por ciento, ¿a qué se van a dedicar si no les expulsan de los caladeros?" Fernández, por último, carga contra los tecnócratas de la UE que "idean" medidas como la que ahora mismo tiene en vilo a la flota asturiana: "Si esta gente trabajara en la empresa privada no duraba una semana de pura incompetencia". Y remacha: "Si tan ecologistas son, dónde estaban cuando los pescadores del Cantábrico estuvimos un mes cortando carreteras para que se prohibiera el tren de bolos, que eso sí que arrasa los fondos".