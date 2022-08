Avilés quiere ser amiga de los perros

"Nosotros tan solo queremos que nuestros animales tengan una vida sana y feliz", aseguraba Andrés García, durante la Gran Paseada Canina organizada ayer en Avilés. Muchos de ellos fueron partícipes de las concentraciones de la semana pasada frente al Ayuntamiento: "Al parecer, molestábamos allí y la Alcaldesa nos echó", señaló Juan Menéndez, propietario de dos perros, "Lana", un podenco andaluz y "Thor", un yorkshire. "Con esta ruta por todo Avilés, queremos fomentar la concienciación ciudadana y brindar apoyo a nuestras mascotas", agregó.

El paseo canino se desarrolló por el parque del Muelle y terminó en la plaza de España, recorriendo calles como La Fruta, La Cámara y Rui Pérez. El evento, reunió a numerosos dueños multimascotas pero no todos los animales estuvieron presentes en el acto. "Vengo sola para reivindicar el derecho canino de mis tres teckles", afirmó Asunción González lamentándose de no haber podido llevar a sus mascotas, dado que se sobreexcitan ante la presencia de tantos perros juntos. "Así todo, aunque ellos no puedan estar aquí, yo sí y lucharé por sus derechos", remarcó la mujer.

Para fomentar una buena convivencia social y canina, Begoña Vicente argumentó que es injusto culpabilizar a los animales antes de tiempo: "Además, lo que estamos solicitando no es más que un bien común", apuntó. "Si tenemos más espacios habilitados para los perros, no invadiremos las zonas de las personas a las que no les gustan los animales", argumentó. En cuanto a los espacios mixtos –de animales y personas– también les encuentran un mayor grado de seguridad. "Dudo que si abren parques mixtos, la gente se atreva a envenenar zonas en las que podrían poner en riesgo a sus propios hijos", manifestó Xosé Rodríguez, mientras paseaba durante la concentración, a su mascota "Ayán". Además, contando con el bienestar físico y mental de los animales, Rodríguez decidió compartir su caso personal: "Mi perro ahora tiene tres meses y está en pleno desarrollo", un momento crucial para el animal puesto que "si se le limita y dificulta el contacto humano y animal puedo llegar a generar un perro conflictivo en el futuro".

En relación a un mayor aporte de facilidades de acceso a zonas perrunas, Andrés García, dueño de los mestizos "Nina" y "Bai", señaló las desvetanjas que poseen los dueños residentes fuera del núcleo central de la ciudad: "Los habitantes de La Luz, o la Carriona, no pueden emplear tanto tiempo en desplazarse a estos lugares de ocio canino". A su juicio, es incompatible trabajar y realizar un cuidado óptimo del animal, si el parque más cercano para perros está a más de cuarenta minutos andando –haciendo computo del trayecto de ida y vuelta–. "Yo, por ejemplo, sí dispongo de esa suerte pero no todos disponen de ese tiempo", concluyó García en el nombre de sus mestizos y el resto de propietarios y mascotas de la ciudad.