"Descartamos establecer horarios para soltar a los perros en las zonas verdes"

Jorge Luis Suárez, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, analiza en esta entrevista la Ordenanza de animales que entra hoy en vigor, y cuyo contenido está provocado rechazo en un sector de la población. Propietarios de perros se vienen manifestando desde hace días en contra de la normativa. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, en la actualidad hay censados en Avilés 12.500 perros.

–¿Cuál es el principal cambio que trae consigo la nueva norma?

–Entiendo que debo explicar previamente que esta ordenanza participaron 14 comparecientes (entidades, particulares, veterinarios...) con los que trabajamos sobre el borrador inicial, hubo un periodo de un mes para que se pudieran presentar propuestas ciudadanas, se aprobó por unanimidad de la Corporación y estuvo un mes en exposición pública, sin ninguna alegación. Una vez dicho esto, se trata de ordenar la convivencia de las personas que tienen perro, que cada día son más, y aquellas que no tienen, sin menoscabar derechos ni de unos ni de otros.

–¿Y cómo afecta, en la práctica, a los dueños de perros?

–La ordenanza incrementa la defensa de los derechos de los animales de forma sustancial. La nuestra es la primera ordenanza de Asturias que en su preámbulo indica que los animales son seres dotados de sensibilidad. Protege de una forma especial a las mascotas contra el maltrato, buscando la higiene, la comodidad, evitando que se haga mofa de los animales. Sobre lo cotidiano y lo diario, la novedad es que los perros tienen que ir atados con una longitud máxima de correa de dos metros y los dueños tienen que llevar una botella de agua para diluir los orines.

–Desde el Ayuntamiento se anunció un periodo de gracia para que la ciudadanía se empape del contenido de la norma. ¿Quiere eso decir que en estos primeros meses no habrá sanciones?

–Aunque no existía una ordenanza, se aplicaba la Ley de protección animal del Principado, así que ya había obligaciones y sanciones. A partir de ahora que entra en vigor nuestra norma, durante tres meses la Policía Local informará a los ciudadanos sobre los derechos y obligaciones. Quiero incidir en que esta no es una ordenanza recaudatoria. En el caso de la normativa del Principado, las sanciones leves marcan un mínimo de 300 euros y un máximo de 750. Varias ordenanzas de Asturias se mueven también en esas cantidades. En Avilés se marca un máximo de 750 euros. La mayoría no llegarán a los 300 euros. Por ejemplo, no llevar la botella de agua para las micciones se sancionará con 45 euros. Y en todo caso, primero habrá advertencia por parte de la Policía Local.

–Pero no me ha respondido...

–Hay sanciones y sanciones. Sobre las leves, se informará sobre ellas y no habrá sanciones en estos primeros tres meses. En el caso de las graves, como el maltrato animal, sí que hay que actuar con toda la contundencia.

–¿Sorprendido con la respuesta popular de los últimos días? Propietarios de perros se han echado a la calle.

–No me sorprende, cada vez más personas tienen mascotas. Lo que me llama la atención es que una ordenanza refuerce los derechos de los animales y que los dueños de perros piensen que están perdiendo derechos. Es una contradicción que no acabo de entender.

–Han anunciado mejoras en los parques caninos existentes y tres de nueva creación. ¿Cuándo estarán en servicio?

–Ya teníamos 50.000 euros reservados en el presupuesto para mejorar los parques caninos que había y la creación de tres nuevos. Antes de final de año estará el del paseo de la ría y los otros dos estarán operativos a lo largo de 2023.

–Cambia Avilés (CA) se ha hecho eco de las demandas de los manifestantes y pedirá en el próximo Pleno que los perros puedan estar sueltos en parques y zonas verdes en tramos horarios, a última hora de la tarde. ¿Lo ve factible?

–Hemos estudiado profundamente las dos opciones para que los perros puedan estar sueltos. Esa opción ya la habíamos estudiado y la descartamos. Hemos optado por los parques específicos para ellos porque en otras ciudades hay un conflicto importante entre dueños de mascotas y personas que pasean por los parques y en los que hay zonas infantiles. En Plasencia, la Policía Local observó que en los parques infantiles empezó a haber menos niños cuando se abrieron los parques a los perros en tramos horarios y también menos usuarios. Por eso optamos por esos cinco parques específicos. Pero también se trata de aplicar el sentido común. Si a una hora determinada alguien suelta el perro en una zona verde sin gente durante un tiempo corto no va a suponer ningún problema o sanción. Pero siempre y cuando no haya personas o niños por el medio. Hay más polémicas que esa...

–Dígame.

–La ordenanza impide tener al perro en el cuello en una terraza de hostelería y he recibido varias consultas sobre esto. El sector veterinario dice que el perro no puede estar pegado a la mesa cuando hay alimentos. La norma es flexible. Si tiene al perro en el cuello pero se aparta un poco de la mesa no va a tener ningún problema.

–¿Y habrá tasa para los dueños de mascotas? Porque en la ordenanza queda en el aire...

–Para aplicar una tasa hay que hacer un estudio de costes y queremos ponerla cuando incrementemos los servicios para los propietarios de perros.