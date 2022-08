Casi una docena de ganaderías, en lista de espera para el Certamen de Ganado

Casi una docena de ganaderías están en lista de espera aguardando una oportunidad para participar en el Certamen de Ganado de San Agustín, que inaugura su 138ª edición, convirtiéndolo en el más antiguo del Principado. Hasta ayer estaban inscritas entre 600 y 700 animales, aunque solo participarán en la tradicional exposición algo más de 400, una cifra que será similar a la de 2019. El motivo es que cada ganadería puede inscribir un máximo de 10 animales, entre los que luego escogerá un mínimo de dos y un máximo de cuatro para trasladar al recinto ferial.

Las reses comenzaron a llegar ayer al pabellón de La Magdalena, donde se podrán visitar hasta el domingo. «Es un certamen de exhibición, no para realizar transacciones económicas, lo que no quita que los ganaderos mantengan conversaciones a título personal que puedan fructificar posteriormente, pero no durante el certamen», explicó Manuel Martínez de la Maza, técnico municipal de Mercados y organizador del certamen.

Las reses de vacas y asturcones inscritos proceden de más de un centenar de ganaderías distribuidas por toda la región. Las cifras que se manejan para esta edición son muy similares a las de 2019, la última que se celebró antes de que la pandemia por el covid-19 obligara a suspender este tradicional certamen durante dos años. «Está claro que recuperamos el pulso pese a ese parón. Este certamen tiene no solo una gran tradición, sino también un enorme prestigio y por eso tenemos una lista de espera de entre ocho y doce ganaderías a las que les gustaría participar», explicó Martínez de la Maza. «Si no lo pueden hacer es por falta de capacidad, de espacio, para que las reses puedan estar en perfectas condiciones dentro del recinto», matizó.

Las personas interesadas en visitar el Certamen de Ganados lo pueden hacer en horario de 10.00 a 22.00 horas.